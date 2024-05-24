الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفي: مصر حذرت من المخطط الإسرائيلي بطرد سكان غزة قبل أن يبدأ

غزة
غزة

قال الكاتب الصحفي، على السيد، إن مصر حذرت من  المخطط الإسرائيلي، بطرد سكان قطاع غزة  والضفة، قبل أن يبدأ، وكانت منتبهة له محذرة من تداعيته ووقفت له سدًا منيعًا.

وأضاف الكاتب الصحفي خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، موقف مصر اتجاه القضية الفلسطينية، منذ بداية الأزمة موقف قوي وتحترمه كافة الدول، ولم تتخلى يومًا عن الفلسطينيين ولا القضية الفلسطينية على مر العصور.

وواصل: "قرار فتح المعابر، وعدم تعطيل دخول المساعدات الإنسانية، إسرائيل تمارس أبشع أنواع الجرائم  في العالم، نحن كمصر نجحنا في تأمين ودخول المساعدات".

فيما ورحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كليًا أو جزئيًا، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.

مصر غزة قطاع غزة المخطط الاسرائيلي

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