الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع اقتراب عيد الأضحى.. تفاصيل مشروع صك الأضحية بمؤسسة حياة كريمة

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت فضائية “إكسترا نيوز ” فيديوجراف عن تفاصيل مشروع صك الأضحية بمؤسسة حياة كريمة، موضحا أن سعر الصك يبلغ 9600 جنيه مع إمكانية التقسيط على 9 أشهر، بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى.

ـ صك الأضحية بمؤسسة حياة كريمة، يوفر سمها في الأضحية وتقسم لحومها على 7 أسهم.

ـ  العام الماضي تم توصيل اللحوم إلى 125 ألف أسرة مستحقة.

ـ  يوفر الصك أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات الأبقار المميزة.

ـ إشراف بيطري كامل على سلالات الأبقار، ويتم الذبح في المجازر الرسمية لضمان إجراءات السلامة والصحة.

ـ  الذبح يتم طبقا للشريعة الإسلامية وبمراعاة شروط الأضحية، مع التزام بالذبح خلال أيام التشريق.

ـ يمنح الصك 30 كيلو جراما من اللحوم، ويتم توزيع 20 كيلو جراما على المستحقين و10 كيلو جرامات للمتبرع.

ـ  تملك "حياة كريمة" قاعدة بيانات للمستحقين على مستوى الجمهورية، تضم أرامل وأيتاما ومسنين ومرضى.

ـ  إمكانية توفير التبرع بسهم لحوم صدقات بقيمة 500 جنيه.

ـ ضمان الوصول لأكبر عدد من المستحقين على مستوى الجمهورية.

مشروع صك الأضحية صك الأضحية

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