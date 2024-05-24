الرقب لـ "الشاهد": حديث الولايات المتحدة عن وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل خدعة

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن حديث الولايات المتحدة عن وقف إرسالهم الأسلحة لإسرائيل خدعة.

وأضاف "الرقب" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز":عندما يقر الكونجرس الأمريكي، بـ 26 مليار دولار لدعم دولة الاحتلال، من ضمنها 9 مليار لغزة، حتى هذه الأموال لا نعلم هل سيستلمها الاحتلال الإسرائيلي؟.

إيقاف إرسال أو تعليق الأسلحة خدعة أمريكية

وتابع، "بالتالي حتى الحديث عن أن هناك تم إيقاف إرسال أو تعليق الأسلحة، أعتقد أن هذا خديعة من الخدع الأمريكية، فهناك أزمة في الولايات المتحدة الامريكية وحراك في الشارع الامريكي، خاصة ما بين طلبة الجامعات، وانتقل ذلك إلي العالم الفني، فبعد المغنيين على سبيل المثال المشهورين في الولايات المتحدة الامريكية، يغنون أغاني لفلسطين وهذا له ملايين المشاهدات، فأحيانا نجد أن الاغنية ممكن أن تؤثر أكثر من الرصاصة في الأحداث بشكل كبير جدًا".

قرار منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة

وتحدث عن قرار منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة من الجمعية العامة، موضحًا أن الجمعية العامة ليس من صلاحيتها أن تمنح عضوية، هي توصي لمجلس الأمن، ولكن منح العضوية يتم عن طريق مرحلتين الأولى أن مجلس الأمن يمنح أو أن تحصل على 9 بالحد الأدنى، ثم تنتقل إلي الجمعية العامة، وإذا حصلت على ثلثين أعضاء، فأصبحت عضو كامل، وهذا له امتيازات.

وأضاف ولكن ما حدث في 19 أبريل، كان فيتو أمريكي، فذهبنا مباشرة المجمعة العربية إلي الجمعية العامة، وأعتقد أن ما حدث هو نجاح للدبلوماسية العربية وليس الدبلوماسية الفلسطينية وحدها.

فالدبلوماسية العربية، أرادت أن تذهب إلي الجمعية العامة، لتقول للعالم أنه آن الأوان، أن يكف العالم والولايات المتحدة الامريكية، عن إدارة الصراع ونذهب لحل الصراع، لذلك كان القرار بإعادة التوصية إلي مجلس الامن بضرورة منح فلسطين العضوية الكاملة لأن كافة الشروط تنطبق عليها.