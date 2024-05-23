الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: قرار تثبيت سعر الفائدة جاء لتشجيع الاستثمارات وجذب المستثمرين الأجانب

البنك المركزي
البنك المركزي

علق الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي، على قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تحريك خلال اجتماعه مساء اليوم.


وقال سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا" عبر فضائية "أون" إنه من الممكن أن يتم إصدار شهادات جديدة بعد اتخاذ قرار تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي.

وأكد، ضرورة اتخاذ خطوات جادة خلال الفترة المقبلة، والبحث عن آليات لاتخاذ قرار خفض سعر الفائدة لتشجيع قطاع الاستثمارات، وجذب المستثمرين الأجانب، وضخ استثمارات جديدة بكل القطاعات، مما يوفر السيولة الدولارية المطلوبة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وكانت قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم بالبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25 و%27.75 على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75، وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها اليوم. 

البنك المركزي أسعار الفائدة تثبيت أسعار الفائدة المركزى

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