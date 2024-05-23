مسلم: العالم أصبح أكثر اقتناعًا بجرائم الاحتلال في قطاع غزة

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمود مسلم، أن ما يحدث في الإعلام الأمريكي هو محاولة لتخفيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية، فالعالم الآن أصبح أكثر اقتناعًا بجرائهم الذين يرتكبوها في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر “إكسترا نيوز” أن محاولة تخطيط الضغط عليهم أيضًا من الأهالي والمعارضة الداخلية، فأرى أن أمريكا وإسرائيل يريدان أن يغسلوا أيديهم من الاتفاق الذي بذلت مصر فيه بكفاءة ودقة بإصرار على إتمامه، مؤكدًا أن هذه الأكاذيب التي تصدرت، والتي من المؤكد أنها أكاذيب والدليل على ذلك أنها بدأت بتسريبات من إسرائيل أنها تريد العودة مرة أخرى إلى الهدنة وإلى إجراءات اتفاق لتسلم الرهائن.

وتابع: "الجميع كانوا موجودين على طاولة المفاوضات سواء أمريكا أو إسرائيل أو قطر ويستطيع أي أحد منهم ليخرج ويقول هذا الكلام"، مؤكدًا أن مصر لا تخالف مبادئها وتعمل بمصداقية دائمًا.