الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمود مسلم: الإعلام الغربى يروج لأكاذيب ضد مصر لتخفيف الضغوط على أمريكا وإسرائيل

محمود مسلم
محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمود مسلم، إن هناك حملة إسرائيلية ممنهجة بدأت مع بدايات الحرب في غزة، ليست ضد الدور المصري فقط لكن ضد كل ما يحدث في فلسطين.

وأضاف "مسلم" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الإعلام الغربي تبنى الرواية الإسرائيلية في الأسابيع الأولى عكس ما كان يحدث على الأرض تمامًا، ونشر العديد من الأكاذيب والاتهامات والآن يمارس الأمر نفسه مع مصر؛ ليخفف الضغوط على الحكومة الأمريكية والإسرائيلية، لأنهما سبب رئيسي في عدم التوقيع على اتفاق الهدنة.

وأشار إلى أن الإعلام الغربي يمرر أخبارًا غير صحيحة بالمرة حول قيام مصر بإرسال اتفاق مخالف لما وافقت عليه حماس إلى إسرائيل، مؤكدًا أن هذا الكلام عبثي لا يصدقه عقل طفل صغير.

وتابع: "الجميع كانوا موجودين على طاولة المفاوضات سواء أمريكا أو إسرائيل أو قطر ويستطيع أي أحد منهم ليخرج ويقول هذا الكلام"، مؤكدًا أن مصر لا تخالف مبادئها وتعمل بمصداقية دائمًا.

إسرائيل أمريكا مصر قطر الإعلام الغربي محمود مسلم اكسترا نيوز

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