الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيف محمود: قطاع القنوات الإخبارية لـ"المتحدة" من أهم مصادرنا

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

 قال سيف محمود، إعلامي وصانع محتوى، إن قطاع القنوات الإخبارية  للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحد أهم مصادر صناع المحتوى الداعمين الذين يواجهون الشائعات ويدعمون الدولة المصرية. 

وأضاف "محمود"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "كنت مراسلًا لفترة طويلة، ولكني وجدت أن دوري لا يجب أن يقتصر على إعداد التقارير التليفزيونية فقط، فهى محدودة نوعًا ما".

 وتابع: "كنت أشاهد كلامًا غريبًا وتشكيكًا في الدولة المصرية من ناس عادية من أهلنا، وبالتالي، فإن رئيس الدولة لن يرد على الشائعات، ونحن سنرد بالحجة وبأدب شديد دون تجاوز وبالدليل القاطع، مثلًا، عندما اشترت مصر الرافال جرى ترويج شائعة مفادها أنه سلاح عادي وليس مؤثرًا، ولكن الآن، دول العالم أصبحت تتنافس من أجل الحصول عليه".

الطاهري للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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