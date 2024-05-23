الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الطاهرى: ضيوف حلقة اليوم من "كلام فى السياسة" يدافعون عن بلدهم ويبنون وعيا حقيقيا

الإعلامي والكاتب
الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" ستحتفي بأبطال ورجال وستسلط الضوء على أهميتهم وتأثيرهم، مشيرًا إلى أن العنوان الرئيسي للحلقة "المؤثرون".

وأضاف "الطاهري"، في حلقة اليوم، الخميس، من برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "حلقة اليوم ستكون عن شباب يتصدون لكتائب الإخوان الإلكترونية، معظم المشاهدين يعرفونهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، فهو شباب يدافع عن بلده ويحاول أن يبني وعيا حقيقيا ودائما يكون حاضرا بالمعلومة السليمة". 

وتابع، أن ضيوف حلقة اليوم لا يخافون من إرهاب اللجان الإلكترونية، وعملوا بالمقولة القديمة المنسوبة لابن الحزم الأندلسي "من يتصدى للعمل العام، لابد ان يتصدق ببعض من عرضه"، لافتًا إلى أن ضيوف الحلقة هم لؤي الخطيب، أحمد مبارك، محمد نور، وسيف محمود.

الطاهري كلام فى السياسة التواصل الاجتماعي

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