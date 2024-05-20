الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عوامل قدرية".. أحمد الطاهري يعلق على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (فيديو)

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

تحدث الإعلامي أحمد الطاهري، عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشيرًا إلى أن الحادث الذي أودى بحياته كان نتيجة لعوامل قدرية.

وأوضح الطاهري، خلال تقديم برنامجه "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس رئيسي قد تعرضت للسقوط بسبب عدة عوامل، منها العمر الطويل للطائرة والأحوال الجوية السيئة، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية التي أثرت على صيانة الطائرات الإيرانية.

كما تناول "الطاهري" في حلقته موضوع الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر القبض ضد قادة إسرائيليين وأعضاء من حركة حماس، مشيرًا إلى أن حركة حماس أبدت استياءها من المقارنة بين جرائم جيش الاحتلال وأفعال الحركة، ومؤكدًا أن الادعاء يستند إلى ميثاق روما الذي يدين الجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الإبادة والقتل العمد والعنف الجنسي والمعاملة القاسية.

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