الإصلاح والنهضة: الأحزاب المصرية تقف خلف القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الأحزاب المصرية تقف خلف القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، أن الشعب المصري يرى ما تقوم به الدولة المصرية والرئيس السيسي وهو دور مقدر على المستوى التاريخي والوطني والقومي العربي، ومنذ اليوم الأول من الأزمة في غزة وأعلنت مصر عدد من الثوابت التي تنطلق فيها السردية المصرية بصورة واضحة ومحددة، وهي أن تحافظ على أمنها القومي ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري أو أي أمن قومي عربي آخر.

ولفت هشام عبد العزيز إلى أن العالم رأى المجازر التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وعدم مراعاتها لحقوق الإنسان، مؤكدا على الدور المصري الكبير الذي يقف حجر عثرة أمام تمرير هذا المخطط الشيطاني الكبير، كما وقفت مصر بشكل كبير منذ أزمة السابع من أكتوبر وهي اللاعب الأكبر في هذا الصراع على الحقيقة، وصاحبة الخبرة الكبيرة في المفاوضات.