الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإصلاح والنهضة: الأحزاب المصرية تقف خلف القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الأحزاب المصرية تقف خلف القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، أن الشعب المصري يرى ما تقوم به الدولة المصرية والرئيس السيسي وهو دور مقدر على المستوى التاريخي والوطني والقومي العربي، ومنذ اليوم الأول من الأزمة في غزة وأعلنت مصر عدد من الثوابت التي تنطلق فيها السردية المصرية بصورة واضحة ومحددة، وهي أن تحافظ على أمنها القومي ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري أو أي أمن قومي عربي آخر.

ولفت هشام عبد العزيز إلى أن العالم رأى المجازر التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وعدم مراعاتها لحقوق الإنسان، مؤكدا على الدور المصري الكبير الذي يقف حجر عثرة أمام تمرير هذا المخطط الشيطاني الكبير، كما وقفت مصر بشكل كبير منذ أزمة السابع من أكتوبر وهي اللاعب الأكبر في هذا الصراع على الحقيقة، وصاحبة الخبرة الكبيرة في المفاوضات.

الأحزاب المصرية القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

كاتب صحفى: ليست المرة الأولى التى تقوم بها إسرائيل بتشويه صورة مصر

رئيس "الجيل": ادعاءات الصحافة الأمريكية هدفها إخفاء الحقيقة والتغطية على جرائم الاحتلال

خبير دولى: الدول الأوروبية تسير خلف رؤية الرئيس السيسى بالتعامل مع القضية الفلسطينية

سفيرة فلسطين لدى أيرلندا: اعتراف الدول الـ3 بفلسطين ستتبعه دول أوروبية كثيرة

حزب الله: استهدفنا موقع الصدح الإسرائيلى بقذائف المدفعية وحققنا به إصابة مباشرة

الاحتلال: إصابة 25 عسكريًا فى معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة

استدعاء السفراء وطلبات عقابية واقتحامات.. خطة "الاحتلال" لمحاوطة أوروبا ردًا على الاعتراف بفلسطين

ضربة جديدة بعد "الجنائية الدولية".. اعتراف أوروبا بـ"فلسطين" يضع حكومة الاحتلال على المحك

الأكثر قراءة

مفاجأة فيديو هلا السعيد.. القبض على السائق المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء

1.6 مليار جنيه.. ضبط أكبر صفقة كوكايين داخل سفينة ببورسعيد

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

«سمك بالكوكايين».. مشاهد من ضبط أكبر صفقة مخدرات في بورسعيد (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)