كاتب صحفى: ليست المرة الأولى التى تقوم بها إسرائيل بتشويه صورة مصر

أكد الكاتب الصحفى أحمد أيوب، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بتشويه صورة مصر بوسائل الإعلام الأمريكية ولا وسائل الإعلام الخاصة بها، مؤكدًا أن هذا الأمر بات معتادًا من الجانب الإسرائيلي منذ بداية حربها على قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن الموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ثابت منذ اللحظة الأولى، وهو ما سبب مشكلة للإسرائيليين، مؤكدًا أنه كان حائط صد أمام مخططات دولة الاحتلال، لذلك تلجأ لكثير من الأكاذيب في محاولة لتشويه الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح أن التحرك المصري الدبلوماسي والسياسي منذ البداية، وضع العالم أمام حقيقة كانت تحاول إسرائيل أن تخفيها، وهي أنها تمارس الحرب لأهداف سياسية وأهداف خاصة لتصفية القضية.