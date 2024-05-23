رئيس "الجيل": ادعاءات الصحافة الأمريكية هدفها إخفاء الحقيقة والتغطية على جرائم الاحتلال

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب "الجيل الديمقراطي"، أن الادعاءات الكاذبة التي تبنتها الصحافة الأمريكية بشأن الدور المصري في المفاوضات بين الاحتلال وقيادات حماس، يهدف لإخفاء الحقيقة والتغطية على جرائم حكومة الاحتلال.

وقال "الشهابي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر تمتلك خبرات عميقة في مجال المفاوضات بين إسرائيل وحماس، وتتمتع برؤية متكاملة اكتسبتها من خبرات تمتد لقرابة خمسة عقود، لذلك كانت هناك رغبة شديدة من جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، سواء الإدارة الأمريكية أو الحكومة الإسرائيلية أو حركة حماس، لإجراء المفاوضات في القاهرة وبرعاية مصرية كاملة.

وأكد "الشهابي"، أن مصر تحافظ على مصداقيتها وتاريخها، وتهدف إلى تحقيق السلام، ولا يمكن أن تقوم بمثل هذه العمليات الساذجة.