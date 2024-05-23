الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير دولي: الدول الأوروبية تسير خلف رؤية الرئيس السيسي بالتعامل مع القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسيات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن مصر كانت سابقة بخطوات في قراراتها بالتعامل مع أزمة 7 أكتوبر الماضي إلى الآن، مؤكدًا أن  المفوض المصري حقق بشأن إدارة الأزمة مكتسبات مهمة أهمها تغيير الموقف العالمي بشكل كبير لصالح الفلسطنييين وأصبح السعي الأن للاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف خبير السياسيات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، أن أكثر من 143 أوربية اعترف بوجدو دولة فلسطين، مؤكدأ أن أن معظم الدول الأوروبية الآن تسير خلف رؤية الرئيس السيسي في التعامل مع القضية الفلسطينية.

ولفت الدكتور أشرف سنجر، إلى أن القضية الفلسطينية محور اهتمام المصريين ورئيسهم الذي وقف ضد كل هذه المحاولات لتهجير الفلسطينيين، والحديث يظل قائما عن دولة فلسطينية لتحقيق سلام حقيقي.

وواصل، يجب على الإسرائليين أن يفهموا أن إزاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنايهو، هو المخرج الوحيد لأن يبنوا سلامًا حقيقيًا وطرد كل الاساطير من علق وزراهم.

مصر السياسيات الدولية أخبار المتحدة المفوض المصري

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