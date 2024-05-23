الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المؤثرون".. شباب لا يهابون كتائب الإخوان الإلكترونية

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

عرض برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، من تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "المؤثرون.. شباب لا يهابون كتائب الإخوان الإلكترونية". 

وقال التقرير: "في الوقت الذي شهد العالم طفرة تكنولوجية غير مسبوقة، أصبح الإنترنت الملجأ الأساسي وربما الوحيد للكثير من شباب العالم".

وأضاف: "وكانت لوسائل التواصل الاجتماعي النصيب الأكبر من الاستخدامات اليومية التي تحظى بمتابعة أكثر من 59% من سكان العالم أو ما يقارب 4.5 مليار من أصل 8 مليارات نسمة من مختلف الدول".

وواصل: "السوشيال ميديا أصبحت من أهم القوى العالمية وباتت هذه المنصات بمثابة سلاح قوي للغاية، وكانت لمصر تجربتها في مواجهة أكاذيب الأعداء الساعية لإثارة الرأي العام، في وقت تواجه فيه البلاد أصعب اختبار لها على الأصعدة كافة، إذ تخفى أعداء مصر خلف هذه المنصات لنشر أكاذيبهم وإثارة البلبلة في الداخل والخارج".

واستكمل: "ولكن نجح الشباب الوطني في استخدام السلاح نفسه لتوضيح الحقائق بصورة بسيطة ومعلومات دقيقة تكشف بها أكاذيب المتلاعبين والمتربصين. مثلًا، "الوعي نور".. صفحة أنشأها الإعلامي محمد نور للرد على إدعاءات جماعة الإخوان الكاذبة، ورغم المحاولات التي واجهها لغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن عدد مشاهداته تخطى 100 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى ملايين المتابعين من مصر والوطن العربي والعالم".

المؤثرون الطاهري

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