الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخطيب: من يُهاجمنى لا يملك شجاعة المواجهة والإفصاح عن اسمه

لؤي الخطيب
لؤي الخطيب

أجاب لؤي الخطيب، الإعلامي وصانع المحتوى، على سؤال الإعلامي أحمد الطاهري، "بتتعامل إزاي مع مسألة استهدافك كشخص لمجرد أنك داعم لبلدك"، قائلًا إنه يجب تحديد المُستهدف أولًا، هل هو فرد من العائلة أم من الدائرة المحيطة أم شخص ما خارج الدولة.

وأضاف الخطيب خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز" من تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، أنه حينما يكتشف أن من يستهدفه شخص ما من دائرته القريبة، حينها يشعر بالضيق، موضحًا: "لأني كده مكروه بسبب حاجة أنا بقولها مش عاجبة الناس اللي عايشين معايا، أهل البلد".

وتابع أنّ من يُهاجمه ويستهدفه لا يملك شجاعة المواجهة والإفصاح عن اسمه، وذلك مثل الحسابات الوهمية المُنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مواصلا: "هو شخص مش موجود في البلد، إذن أنت شخص معروف أنت مين، ومبقيناش محتاجين نبذل مجهود أننا نقول دول ناس ولجان مأجورين، يطعنوا في مؤسسات الدولة وليس في أشخاص كما يدّعون".

كلام فى السياسة

مواد متعلقة

الطاهرى: ضيوف حلقة اليوم من "كلام فى السياسة" يدافعون عن بلدهم ويبنون وعيا حقيقيا

الإصلاح والنهضة: الأحزاب المصرية تقف خلف القيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

كاتب صحفى: ليست المرة الأولى التى تقوم بها إسرائيل بتشويه صورة مصر

رئيس "الجيل": ادعاءات الصحافة الأمريكية هدفها إخفاء الحقيقة والتغطية على جرائم الاحتلال

خبير دولى: الدول الأوروبية تسير خلف رؤية الرئيس السيسى بالتعامل مع القضية الفلسطينية

سفيرة فلسطين لدى أيرلندا: اعتراف الدول الـ3 بفلسطين ستتبعه دول أوروبية كثيرة

حزب الله: استهدفنا موقع الصدح الإسرائيلى بقذائف المدفعية وحققنا به إصابة مباشرة

الأكثر قراءة

مفاجأة فيديو هلا السعيد.. القبض على السائق المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

مفاضلة بين كريم وكوكا لقيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام الترجى

1.6 مليار جنيه.. ضبط أكبر صفقة كوكايين داخل سفينة ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)