باحث سياسى: بدأت "الوعى نور" فى 2019 بسبب معركة الوعى ومواجهة الشائعات والأكاذيب

قال محمد نور باحث سياسي واستراتيجي، إنه بدأ "الوعي نور" في عام 2019، حيث كانت الحرب على الدولة المصرية ومؤسساتها، وكان الدافع الرئيسي الذي جعله يتحرك ويطلق البرنامج ويظهر إعلاميا كان مؤتمرا ظهر فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "نور"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "الرئيس قال كلامًا من القلب، وشعرت بأنه يوجه الكلام لي، قال أنا لوحدي ومؤسسات الدولة مش هنقدر نعمل حاجة، لازم كلنا نواجه".

وتابع: "الرئيس السيسي في هذا المؤتمر أطلق مصطلح معركة الوعي، ويستخدمه كثيرًا"، ليرد الإعلامي أحمد الطاهري: "ليس المقصود بهذا الأمر الوعي الوطني فقط، بل نحن في حاجة إلى وعي في السياسة، الاقتصاد، البيئة، قضايا المرأة، وغيرها".

وواصل محمد نور: "حديث الرئيس السيسي أثّر فيّ كثيرًا، ومن خلال الوعي نور أردت توجيه رسالة للرئيس السيسي مفادها لا ترد على الشائعات، تفرغ لإدارة الدولة والقضايا المهمة وأترك لنا معركة الوعي ومواجهة الشائعات والأكاذيب".