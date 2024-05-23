الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستشار مركز الأهرام: إسرائيل تحولت لدولة منبوذة من وجهة نظر القانون الدولى

غزة
غزة

قال الدكتورجمال عبدالجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إسرائيل تحولت إلي دولة منبوذة من وجهة نظر القانون الدولي، لاسيما أن كل يوم بيصدر دليل وبرهان جديد على أفعالها الدموية في قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ كل الزوايا” عبر فضائية “أون”، هناك تزايد في الانقسامات داخل إسرائيل، لافتًا إلى أن نتنياهو تصور أن لديه كل الوقت لتنفيذ خطته بقطاع غزة، لكن من الواضح أن الوقت داهمه، وأصبح حجم الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية في تزايد.

وواصل أن هناك تصاعدًا في حجم المعارضة، والتطورات ستكون الفترة المقبلة، في جبهة السياسة الإسرائيلية الداخلية، مشيرًا إلى أن هذه الضغوطات التي تتعرض لها إسرائيل، قد تخفف الضغط على غزة، متابعًا إسرائيل تعد شعبها بأنها ستحرر الرهائن في رفح الفلسطينية، وتقضي على حماس، لكن هذه الأمنيات والتصورات غير مبنية على حقيقة.

إسرائيل القانون الدولي غزة

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