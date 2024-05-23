الخميس 23 مايو 2024
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محمود مسلم: مصر لها دور كبير فى كشف الوجه الحقيقى لإسرائيل للعالم

الدكتور محمود مسلم
الدكتور محمود مسلم

أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمود مسلم، أن مصر لها دور كبير في كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل العالم بأكمله، موضحًا أن الموقف الدولي أصبح يدين إسرائيل بشكل كبير وواضح.

وأضاف مسلم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز: "مصر لها دور واستطاعت أن تغير وجهة نظر العالم بالحقائق، وتكشف الحقائق على الأرض في غزة من حرب إبادة شاملة، وافتقاد الأخلاق، وافتقاد القانون الدولي، وشاهدنا المحكمة الجنائية الدولية وما أصدرته ضد نتنياهو ورفاقه، وكل ذلك يدل أن الموقف الدولي قد تغير، واعتقد أن مصر ساهمت بذلك بشكل كبير".

وأكد مسلم، أن إسرائيل كلما تعرضت لانتقادات كبيرة داخلية أو دولية تُلقي الاتهامات على مصر، مثلما حدث تحدثوا أن مصر تهرب الأسلحة الى حماس، وتمنع وصول المساعدات إلى غزة، وهو كلام عبثي، وكل العالم يعلم بأنه كذب، والكذبة الكبرى أن مصر وضعت سيناريو للاتفاق مختلف عما أعطته لحماس.

مسلم محمود مسلم

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