الرقب لـ" الشاهد": لا يمكن أن تتصدى إسرائيل لحرب غزة دون دعم أمريكي

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن هناك علاقة وطيدة بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، ولا يمكن أن نقول أن إسرائيل تتصدى في هذه الحرب لواحدها دون دفع أمريكي واضح للجميع، وهذا ليس بجديد.

من أعلن اغتيال نائب القائد العام لكتائب القسام كانت أمريكا

وأضاف "الرقب" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": والدليل على ذلك نرى أن من أعلن اغتيال نائب القائد العام لكتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، مروان عيسى، في غارة إسرائيلية، كان منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، منذ شهرين، حيث قال" نحن اغتلنا مروان عيسى" وذلك كان قبل أن يعلن الجانب الإسرائيلي، وقال " نحن اغتلنا" ولم يقول الإسرائيليين، وبالتالي هم كانوا في تفاصيل تنفيذ هي العملية.

تنفيذ 100 صفقة سرية خلال فترة الحديث عن تعليق بعض دفعات القذائف

وواصل:" وأيضًا الخارجية الامريكية، قبل أيام قالت نحن على اتصال دائم مع الإسرائيليين ونرتب معهم كافة التفاصيل، وخرجت الأزمة الأخيرة في تعليق صفقة إرسال القذائف الذكية للاحتلال الإسرائيلي.

رغم ذلك نشر موقع أمريكي في الثالث من أبريل الماضي، و قال أن خلال فترة الحديث عن تعليق بعض الدفعات القذائف تم تنفيذ 100 صفقة سرية، بإرسال أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية إلي الاحتلال الاسرائيلي”.