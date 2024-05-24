الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرقب لـ" الشاهد": لا يمكن أن تتصدى إسرائيل لحرب غزة دون دعم أمريكي

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن هناك علاقة وطيدة بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، ولا يمكن أن نقول أن إسرائيل تتصدى في هذه الحرب لواحدها دون دفع أمريكي واضح للجميع، وهذا ليس بجديد.

 من أعلن اغتيال نائب القائد العام لكتائب القسام كانت أمريكا

وأضاف "الرقب" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": والدليل على ذلك نرى أن من أعلن اغتيال نائب القائد العام لكتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، مروان عيسى، في غارة إسرائيلية، كان منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، منذ شهرين، حيث قال" نحن اغتلنا مروان عيسى" وذلك كان قبل أن يعلن الجانب الإسرائيلي، وقال " نحن اغتلنا" ولم يقول الإسرائيليين، وبالتالي هم كانوا في تفاصيل تنفيذ هي العملية.

 تنفيذ 100 صفقة سرية خلال فترة الحديث عن تعليق بعض دفعات القذائف

وواصل:" وأيضًا الخارجية الامريكية، قبل أيام قالت نحن على اتصال دائم مع الإسرائيليين ونرتب معهم كافة التفاصيل، وخرجت الأزمة الأخيرة في تعليق صفقة إرسال القذائف الذكية للاحتلال الإسرائيلي.

 رغم ذلك نشر موقع أمريكي في الثالث من أبريل الماضي، و قال أن خلال فترة الحديث عن تعليق بعض الدفعات القذائف تم تنفيذ 100 صفقة سرية، بإرسال أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية إلي الاحتلال الاسرائيلي”.

أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية إسرائيل الولايات المتحدة الامريكية الدكتور محمد الباز

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر: الصيف ستكون معدلاته أعلى الأعوام الماضية

محمود مسلم: مصر لها دور كبير فى كشف الوجه الحقيقى لإسرائيل للعالم

مستشار مركز الأهرام: إسرائيل تحولت لدولة منبوذة من وجهة نظر القانون الدولى

خبير اقتصادى: قرار تثبيت سعر الفائدة جاء لتشجيع الاستثمارات وجذب المستثمرين الأجانب

مسلم: العالم أصبح أكثر اقتناعًا بجرائم الاحتلال فى قطاع غزة

سيف محمود: قطاع القنوات الإخبارية لـ"المتحدة" من أهم مصادرنا

باحث سياسى: بدأت "الوعى نور" فى 2019 بسبب معركة الوعى ومواجهة الشائعات والأكاذيب

الخطيب: من يُهاجمنى لا يملك شجاعة المواجهة والإفصاح عن اسمه

الأكثر قراءة

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رئيس الأركان الإسرائيلى: الحاجة باتت ملحة للتوصل لصفقة تبادل الأسرى مع حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)