الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المجموعة العربية بمجلس الأمن: نرحب بالتدابير المؤقتة التى أصدرتها محكمة العدل الدولية

مجلس الأمن
مجلس الأمن

رحبت المجموعة العربية في مجلس الأمن، بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، حسبما ذكرت فضائية “إكسترا نيوز”.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أمرًا يدعو إسرائيل للوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على الدولة العبرية بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة

وحثّت المحكمة كذلك على الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأشارت المحكمة إلى أن الوضع الإنساني في رفح كارثي، وأنه تفاقم منذ الأمر الذي أصدرته في وقت سابق عندما دعت إسرائيل لاتخاذ تدابير مؤقتة بشأن تداعيات الحرب في قطاع غزة.

محكمة العدل الدولية مجلس الأمن المجموعه العربيه

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