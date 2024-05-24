أكسيوس: مباحثات هاتفية بين “بينى جانتس” وبلينكن حول قرارات محكمة العدل الدولية

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس تحدث هاتفيًا مع بلينكن حول قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح الفلسطينية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقف العمليات العسكرية في رفح

وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث تصدر المحكمة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ترحيب فلسطيني

رحّبت الرئاسة الفلسطينية، بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي طالبت بإلزام إسرائيل تنفيذها بشكل فوري؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل إجماعًا دوليًا على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة.