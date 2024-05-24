وقف الهجوم العسكرى على رفح الفلسطينية وضمان وصول المحققين لغزة.. قرارات "العدل الدولية"

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” فيديوجراف عن قرار محكمة العدل الدولية في جلسة، اليوم الجمعة، لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

قرارات محكمة العدل الدولية

ـ تأمر إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية.

ـ الشروط مستوفاة لأخذ إجراءات طارئة في اتهام إسرائيل بالإبادة.

ـ تأمر إسرائيل بفتح رفح من الجانب الفلسطيني.

ـ يجب على إسرائيل ضمان وصول المحققين إلي غزة دون عوائق.

ـ على إسرائيل تقديم تقرير بشأن الإجراءات المتخذة خلال شهر.

ـ الإجراءات الإسرائيلية غير كافية لتخفيف معاناة الفلسطنيين.

ـ الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة.

ـ التدابير المؤقتة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة.