الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

فيديوهات مخلة وخناقات سوشيال ميديا.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر نادين طارق

البلوجر نادين طارق
البلوجر نادين طارق

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر آية طارق وشهرتها نادين طارق؛ بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب العامة تحتوي على ألفاظ وعبارات خادشة للحياء مما يعد تعديًا على القيم الآسرية والحياء العام.

بداية الواقعة

البداية كانت بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطار من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، برصد فيديوهات تحتوي على إشارات وإيحاءات منافية للآداب لبلوجر شهيرة تدعى نادين طارق، ومشاحنات خلال فيديوهات البث المباشر بغرض تحقيق مشاهدات ومبالغ مالية.

تفاصيل القبض عليها

وبالفعل تم مداهمة مكان تواجدها وضبطها ومصادرة هاتفها الشخصي وتفريغ محتوياته وفحص الفيدويهات التي بثتها على المنصات لإصدار قرار بشأنها، وتوجيه تهمة نشر فيديوهات منافية للآداب بقصد تحقيق المشاهدات.


ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وجار مناقشتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

البلوجر نادين طارق

 البلوجر نادين طارق، هي آية طارق مختار محمد، 32 سنة، ربة منزل، مقيمة في حدائق الأهرام، اعتادت إثارة الجدل خاصة عقب إذاعة مقطع فيديو بث مباشر تتهم إحدى صديقاتها بالتسبب في انفصالها عن زوجها، كما سبق لها تحرير محضر بالسب والقذف والتهديد بالإيذاء ضد منسق برامج في الهرم.

وتبين أنها حررت محضرًا تتهم فيه محمد بوجى منسق برامج للبلوجرز، ومقيم بمنطقة السيدة زينب، بالتعدي عليها بالسب والقذف والتهديد بالإيذاء والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي لرفضها الظهور في أحد برامج التوك شو.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأحيل المحضر للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

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