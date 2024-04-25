الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تصحيح بشأن نشر صورة البلوجر نادين طارق عن طريق الخطأ

نادين طارق مقيمة
نادين طارق مقيمة في دبي

نشر موقع “الدستور” عن طريق الخطأ صورة للسيدة نادين طارق المقيمة في دبي، تحت عنوان القبض على البلوجر نادين طارق بتهمة نشر فيديوهات وصور منافية للآداب.

وتواصلت نادين مع المؤسسة، وأكدت أنها مقيمة في دبي منذ سنتين، وغير متواجدة في القاهرة والصورة المتداولة للخبر غير صحيحة.

 وتنوه “الدستور” بأن الخطأ الوارد بالخبر المنشور في الصورة، غير مقصود وما حدث تشابه أسماء بينها وبين سيدة تم إلقاء القبض عليها تحمل نفس الاسم وتبث فيديوهات على السوشيال ميديا، وتم إلقاء القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية.

وبعد التواصل معها وتعديل الخطأ في الصورة، تعتذر المؤسسة للسيدة نادين طارق ولأسرتها جميعًا عما تم نشره.

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