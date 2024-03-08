الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اللجنة البارالمبية تطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم للساق الواحدة 2026

الدكتور حسام الدين
الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية

طلبت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، استضافة منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم للساق الواحدة المقرر إقامتها 2026.

وكشف حسام مصطفى، أن مصر تستضيف بطولة أمم أفريقيا للساق الواحدة، والتى تقام خلال شهر أبريل المقبل فى الفترة من 19 إلى 29 ابريل، بمشاركة 16 دولة من مختلف الدول الأفريقية.

وأضاف رئيس اللجنة البارالمبية أن البطولة الأفريقية سيتم خلالها دعوة رئيس البارالمبية الدولية بالإضافة إلى رئيسا الاتحادين المصرى والدولى لكرة القدم.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.

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