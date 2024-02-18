تكريم أبطال مصر البارالمبيين في ختام مؤتمر تأهيل الكوادر الرياضية

كرمت اللجنة البارالمبية المصرية عدد من أبطال مصر البارالمبيين السابقين والحاليين، في ختام مؤتمر التوظيف والتوصيف المهني البارالمبي لتأهيل الكوادر البارالمبيين في المجال الرياضي.

شارك في تكريم الأبطال البارالمبيين، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعماد رمضان أمين الصندوق، والدكتور فهد الفقير، وإيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، ودينيس دربي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور فتحي ندا رئيس مجلس إدارة النقابة العمة للمهن الرياضية، والدكتور جمال محمد علي نائب رئيس مجلس إدارة نقابة المهن الرياضية.

ضمت قائمة الأبطال المكرمين كلا من: أحمد الشركسي - خالد أحمد حسان موسى - أمين عبد المنعم إبراهيم - عماد بهجت - فاطمة عمر - نادية فكري - رحاب رضوان - فاطمة محروس - محمد سعد المنياوي.

واستضافت محافظة الإسماعيلية فعاليات مؤتمر التوظيف والتوصيف المهني البارالمبي في المجال الرياضي، خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير الجاري.

أقيم المؤتمر في إطار التعاون بين اللجنة البارالمبية المصرية ونقابة المهن الرياضية، لتأهيل الكوادر في مجال الرياضات البارالمبية برعاية الدكتور فهد الفقير رئيس لجنة الكرة الطائرة البارالمبية العربية، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للجنة البارالمبية المصرية.