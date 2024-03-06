الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كارثة إنسانية.. مجلس النواب الأمريكى يحذر بايدن من الغزو الإسرائيلى لرفح

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

وجَّه أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، رسالة إلى الرئيس جو بايدن، محذرين إياه من تداعيات أي هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية، مؤكدين أن غزو رفح "من المرجح" أن ينتهك قواعد المساعدات العسكرية الأمريكية.

وأوضح موقع "أكسيوس" الأمريكي، في تقرير له، أمس، أن مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب أكدوا في رسالتهم إلى الرئيس بايدن أن الغزو الإسرائيلي لرفح يمكن أن ينتهك متطلبات استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية وفقًا للقانون الدولي.

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بلينكن: على إسرائيل إعداد خطة لإجلاء المدنيين من رفح

رسالة أعضاء النواب الأمريكي لبايدن لوقف غزو رفح

وقال الموقع الأمريكي، إن هذه الرسالة تضع ضغوطًا جديدة على إدارة بايدن للنظر في تعليق المساعدات لإسرائيل إذا مضت قوات الاحتلال في غزو رفح.

واستشهد أكثر من 36 من الديمقراطيين في مجلس النواب، في رسالة إلى بايدن، بمذكرة وقعها الشهر الماضي تطالب أي متلق للمساعدات الأمريكية بتقديم "ضمانات مكتوبة  وموثوقة" بأنها ستلتزم بالقانون الدولي.

وقالوا في رسالتهم إن غزو رفح "من المرجح أن يتعارض" مع المذكرة، مشيرين إلى "غياب خطة ذات مصداقية" لحماية المدنيين.

وحثَّ المشرعون الأمريكيون، بايدن، على استخدام كل أداة متاحة له لضمان محاسبة جميع المستفيدين من المساعدات الأمريكية على الالتزامات التي طالبت بها المذكرة.

ومن بين الموقعين على الرسالة، جواكين كاسترو "ديمقراطي من تكساس"، وجيمي راسكين "ديمقراطي من ماريلاند"، وجان شاكوفسكي "ديمقراطي من إلينوي"، فقد انضموا إلى العديد من كبار الديمقراطيين وحلفاء بايدن المقربين.

وأعرب الديمقراطيون ومسئولو بايدن عن مخاوفهم من أن غزو رفح، التي تضم أكثر من مليون فلسطيني، قد يؤدي إلى كارثة في مجال حقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى أن بايدن عارض عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غزو رفح دون خطة لضمان سلامة المدنيين. 

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"القاهرة الإخبارية": نزوح أكثر من مليون فلسطينى إلى مدينة رفح حتى الآن

هل يتم تعليق نقل الأسلحة الأمريكية لإسرائيل في 25 مارس؟

وكشف أكسيوس عن أن الرسالة تعكس القلق المتزايد بين الديمقراطيين تجاه الأزمة الإنسانية في غزة، والتي شهدت استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، كما واجه الديمقراطيون ردة فعل عنيفة من الناخبين العرب الأمريكيين والشباب بسبب دعمهم المستمر لإسرائيل في حربها على غزة.

وأوضح أكسيوس أنه حتى بعض الديمقراطيين الأكثر تأييدًا لإسرائيل أشادوا بخطوات بايدن لزيادة المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، بما في ذلك من خلال الإنزال الجوي.

وقال أكسيوس" إنه أمام وزير الخارجية أنتوني بلينكن مهلة حتى 25 مارس للتأكيد على أن إسرائيل وقعت على الالتزام الذي تسعى إليه المذكرة، وإذا لم يتم منح الشهادة، فسيتم تعليق عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.

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هاريس تحث إسرائيل على وضع خطة إنسانية قبل أى تحرك فى رفح

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