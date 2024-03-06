الأربعاء 06 مارس 2024
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عالم

بلومبرج: قيمة الجنيه المصرى لم تتغير كثيرًا أمام الدولار رغم السعر المرن

الجنيه المصري والدولار
الجنيه المصري والدولار

قالت وكالة بلومبرج، الأربعاء، إن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع مع اقتراب تخفيض قيمة الجنيه المصري.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع غير مقرر ومفاجئ، حيث يتطلع إلى تخفيف النقص الحاد في النقد الأجنبي في مصر والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.

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لماذا قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق؟

وكالة بلومبرج: قرار البنك المركزي يدعم سعر صرف رسمي أكثر مرونة 

ويرفع هذا التحرك الذي اتخذه المركزي المصري اليوم، سعر الفائدة الرئيسي إلى 27.25%، وقد يشير إلى أن عملية انخفاض قيمة الجنيه المصري باتت وشيكة، فقد قال البنك المركزي إن توحيد أسعار الصرف في مصر أمر "حاسم".

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن سعر الجنيه المصري في البنوك سجل 30.9 مقابل الدولار، لكن يتم تداولها بشكل أضعف بكثير– بين 40 و45– في السوق السوداء، ولم تتغير القيمة الرسمية للجنيه إلا قليلًا بعد الإعلان.

وقالت بلومبرج إن صندوق النقد الدولي شجع مصر على تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي يبلغ حوالي 30% واعتماد سعر صرف رسمي أكثر مرونة.

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري إنها قررت تسريع عملية التشديد النقدي، من أجل تسريع مسار تراجع التضخم وضمان انخفاض التضخم الأساسي.

وأعلن البنك المركزي، في بيان له صباح اليوم، أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي سيؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، في مصر.

وأشار البنك المركزي إلى توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح.

وأكد البنك المركزي المصري عقب اجتماع اليوم، الالتزام بمواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

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البنك المركزى: تطبيق السعر العادل للجنيه إجراء بالغ الأهمية

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