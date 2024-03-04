الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كارثة جديدة..

مخاطر من توقف الإنترنت عن العالم بسبب هجمات البحر الأحمر

الانترنت
الانترنت

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الإثنين، عن أن الصراع في البحر الأحمر يهدد كابلات الإنترنت الرئيسية، محذرة من الهجمات البحرية تؤدي إلى تعقيد إصلاحات هذه الكابلات تحت الماء.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" في تقرير لها، إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يلفت الانتباه من جديد إلى واحدة من أهم نقاط الضعف في البحر الأحمر وهي شبكة الإنترنت.

txt

وزيرة البيئة تُحذر من كارثة تُهدد البحر الأحمر وخليج عدن بسبب حرب غزة

هجمات البحر الأحمر تهدد الإنترنت في أوروبا وآسيا

ووفق الصحيفة تمر معظم حركة الإنترنت بين أوروبا وشرق آسيا عبر كابلات تحت البحر تتدفق إلى مضيق باب المندب الضيق في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، مشيرة إلى أنه لطالما شكلت نقطة الاختناق هذه مخاطر على البنية التحتية للاتصالات بسبب حركة السفن المزدحمة، ما يزيد من احتمال سقوط مرساة السفن بشكل عرضي والإضرار بالكابلات البحرية، لكن أدت الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن إلى جعل المنطقة أكثر خطورة.

وتابعت "جاءت أحدث علامة تحذير في 24 فبراير الماضي، عندما توقف فجأة ثلاثة كابلات إنترنت بحرية تمر عبر المنطقة عن الخدمة".

وقال دوج مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة أبحاث الشبكات كينتيك، إن العطل الذي حدث لم يؤد لقطع الاتصال عن أي بلد، ولكنها أدت على الفور إلى تدهور خدمة الإنترنت في الهند وباكستان وأجزاء من شرق إفريقيا.

ولم يتضح على الفور سبب انقطاع الإنترنت، لكن أشار بعض خبراء الاتصالات إلى سفينة الشحن روبيمار التي تعرضت للضرب في البحر الأحمر في 18 فبراير الماضي، وظلت لأيام عالقة وخلال ذلك المرساة الخاصة بها في القاع وسك احتمالات بتضرر الكابلات جراء هذا الأمر ثم غرقها بشكل كامل بعد أيام من بقائها عالقة في البحر الأحمر.

وقال المسئولون إن سفينة الشحن ورغم غرقها تحت الماء ما زالت مستقرة الآن، ولكن بدأت تتسرب إليها المياه وستشكل خطرًا بيئيًا خطيرًا.  

ومع هذا أصدرت وزارة الاتصالات التابعة لجماعة الحوثي بيانا ينفي مسئوليتها عن فشل الكابلات البحرية مؤكدة أنها حريصة على إبقاء جميع كابلات الاتصالات البحرية بعيدًا عن أي مخاطر محتملة.

txt

"سينتكوم": غرق سفينة "إم فى روبيمار" يمثل خطرًا بيئيًا على البحر الأحمر

مخاطر جديدة تهدد إصلاح كابلات الإنترنت في البحر الأحمر

وقالت شركة سيكوم، مالكة الكابلات ومقرها موريشيوس، والتي تمتلك أحد الخطوط المتضررة، إن إصلاحه سيتطلب "قدرًا مهما من التنسيق اللوجستي"، فيما قالت رئيسة التسويق، كلوديا فيرو، إن الإصلاحات يجب أن تبدأ في وقت مبكر من الربع الثاني من العام، على الرغم من أن التعقيدات الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية والظروف الجوية قد تؤدي إلى تغيير هذا الجدول الزمني.

وقال فيرو: "يعتقد فريقنا أنه من المعقول أن تكون الكابلات قد تأثرت بأضرار بسبب مرساة السفينة، لكن هذا لم يتم تأكيده بعد".

وأوضحت الصحيفة أن بطء عمل سفن الكابلات تجعل عملية وضع خطوط جديدة بالقرب من مناطق الصراع في البحر الأحمر مهمة خطيرة ومكلفة، فقد ارتفعت تكلفة التأمين على بعض سفن الكابلات القريبة من اليمن في وقت سابق من هذا العام إلى ما يصل إلى 150 ألف دولار في اليوم، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

كذلك تزيد الحرب الأهلية في اليمن التي دامت ما يقرب من عقد من الزمن الأمور تعقيدا، فقد أكد أشخاص آخرون مطلعون على الأمر أن الشركات التي تقوم بعمل الكابلات في المنطقة طلبت تراخيص من الجهات التنظيمية على جانبي الصراع لتجنب استعداء أي من السلطتين في اليمن سواء حكومة صنعاء أو حكومة عدن.

txt

الحوثيون: سنغرق مزيدًا من السفن البريطانية فى البحر الأحمر

البحر الاحمر كابلات الانترنت الهجمات البحرية الشرق الأوسط شبكة الإنترنت باب المندب هجمات البحر الأحمر تهدد الانترنت

مواد متعلقة

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس

الجيش السودانى ينفى منح إيران قاعدة عسكرية على البحر الأحمر

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: دبابات الاحتلال دهست الفلسطينيين وهم مكبلون فى غزة

"CNN": استئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس فى القاهرة يسير على الطريق الصحيح

تحسن صورة أمريكا.. انتقادات لخطة بايدن بشأن إنزال المساعدات لغزة وتجاهل انتهاكات الاحتلال

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

هل تنجح خطة بايدن لإسقاط المساعدات الغذائية على قطاع غزة؟

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

موعد إعلان الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة 2024

تقدم كبير فى مفاوضات الهدنة وعقبات طفيفة.. ماذا حدث فى مباحثات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضًا لقانون التجنيد فى جيش الاحتلال

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير