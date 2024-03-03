الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"سينتكوم": غرق سفينة "إم فى روبيمار" يمثل خطرًا بيئيًا على البحر الأحمر

غرق سفينة
غرق سفينة

أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" أن غرق سفينة "إم في روبيمار" يمثل خطرًا بيئيًا على البحر الأحمر.

وأشارت سنتكوم، في بيان على منصة "إكس"، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، إلى أن السفينة التي استهدفها صاروخ حوثي في 18 فبراير الماضي، تمثل أيضًا خطرًا تحت السطح على السفن الأخرى التي تعبر ممرات الشحن المزدحمة في هذا المعبر المائي.

القيادة المركزية الأمريكية: غرق السفينة روبيمار خطر على السفن المارة بالبحر الأحمر

وشددت القيادة على أن ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة، تبقى خطرًا بيئيًا في البحر الأحمر. 

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الحوثيون: نحمّل رئيس وزراء بريطانيا مسئولية غرق السفينة روبيمار

وغرقت ناقلة البضائع المملوكة للمملكة المتحدة والتي ترفع علم بليز، السبت، بعد أن استهدفها صاروخ باليستي مضاد للسفن، قبل نحو أسبوعين. وقالت القيادة الأمريكية إن السفينة كانت تغرق ببطء منذ الهجوم الحوثي غير المبرر.

القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم غرق سفينة إم في روبيمار البحر الاحمر صاروخ حوثي المعبر المائي

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