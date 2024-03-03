الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الحوثيون: نحمّل رئيس وزراء بريطانيا مسئولية غرق السفينة روبيمار

غرق السفينة روبيمار
غرق السفينة روبيمار

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الحوثيين قالوا: نحمل رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك مسؤولية غرق السفينة روبيمار.


وأعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، غرق السفينة "إم في روبيمار"، مساء أمس، بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر الأحمر.

 

وأعربت الحكومة اليمنية، عن أسفها لغرق السفينة التي ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر.

 

وأكدت أن النتيجة كانت متوقعة بسبب ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يومًا، وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة.

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