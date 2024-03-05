إدارة بايدن خشيت من قوته.. كواليس خطاب كامالا هاريس بشأن غزة

كشف تقرير أمريكي عن تدخل مسئولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتخفيف خطاب نائبة الرئيس كامالا هاريس بشأن تطورات الوضع في غزة واستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وكشفت شبكة (إن بي سي نيوز) "cnbc" الأمريكية، في تقرير لها، أنه قبل أن تلقي نائبة الرئيس كامالا هاريس تصريحات واضحة يوم الأحد حول الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع في قطاع غزة كجزء من صفقة لإطلاق سراح المحتجزين، خفف المسئولون في مجلس الأمن القومي من حدة أجزاء من خطابها، حسبما ذكر ثلاثة أمريكيين حاليين.

لماذا غيّر البيت الأبيض خطاب هاريس بشأن غزة؟

وقال مسئولون أمريكيون، لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن المسودة الأصلية لخطاب هاريس بشأن غزة، عندما تم إرسالها إلى مجلس الأمن القومي للمراجعة، كانت أكثر قسوة تجاه إسرائيل بشأن الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة والحاجة إلى المزيد من المساعدات مقارنة بالتصريحات التي أدلت بها في نهاية المطاف.

وقال أحد المسئولين الأمريكيين إن المسودة الأولية دعت إسرائيل تحديدًا بشكل مباشر إلى السماح على الفور بدخول شاحنات مساعدات إضافية لغزة، وقد وصف المسئول خطاب هاريس الأولي قبل تعديله بأنه قوي، ولكنها لم تكن مثيرة للجدل.

وأضاف التقرير: "تسلط هذه الخطوة لتخفيف تعليقات هاريس الضوء على مدى تردد البيت الأبيض في انتقاد إسرائيل بقوة علنًا، حيث يحاول الرئيس جو بايدن الحفاظ على بعض النفوذ على الحكومة الإسرائيلية وتأمين صفقة المحتجزين".

وقال المسئولون الحاليون إن التغييرات كانت واضحة، وليست تحولات في السياسة الأمريكية، وإن تعليقات هاريس حول وقف إطلاق النار كررت تصريحات بايدن قبل يومين وموقف الإدارة من الحرب.

وردًا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن خطاب الأحد تم تخفيفه وجعله أقل عدوانية تجاه إسرائيل، قالت كيرستن ألين، مديرة الاتصالات في هاريس: "هذا غير دقيق".

وأضافت: "شعر نائب الرئيس بأنه من المهم معالجة الوضع الإنساني المتردي في غزة، في ضوء التطورات الأخيرة، وتكرار دعوة إدارتنا لحماس لقبول شروط صفقة المحتجزين".

وأشارت الشبكة إلى أنه كما هو الحال بالنسبة لمعظم كبار مسئولي البيت الأبيض الذين يلقون خطابات حول السياسة الخارجية، تم تقديم خطاب هاريس إلى مجلس الأمن القومي والبيت الأبيض، وتم إجراء عدد من التغييرات.

وقال العديد من المسئولين، بما في ذلك اثنان من مسئولي البيت الأبيض، إن التعديلات تم إجراؤها حتى اللحظة الأخيرة، كما هو الحال غالبًا مع قضية السياسة الخارجية المباشرة.

تفاصيل خطاب كامالا هاريس بشأن غزة

وشددت هاريس، في خطابها يوم الأحد، على ضرورة سماح إسرائيل بدخول المساعدات إلى غزة للمساعدة في حل ما وصفته بـ"كارثة إنسانية واضحة".

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية نفذت أول عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على غزة، وقالت إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم هذه المساعدة، كما أكدت أنه على الحكومة الإسرائيلية أن تفعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير.

لكن تعليقاتها بشأن وقف إطلاق النار جذبت أكبر قدر من الاهتمام، فقد قالت: "بالنظر إلى الحجم الهائل للمعاناة في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل كما هو مطروح حاليًا على الطاولة، حيث سيؤدي ذلك إلى إخراج الرهائن وإدخال قدر كبير من المساعدات، وهذا سيسمح لنا ببناء شيء أكثر استدامة لضمان أمن إسرائيل واحترام حق الشعب الفلسطيني في الكرامة والحرية وتقرير المصير".

ارتفاع شعبية كامالا هاريس بسبب خطاب حرب غزة

على الرغم من أن هاريس كانت تعيد تأكيد الموقف السياسي الذي اتخذته إدارة بايدن في الأسابيع الأخيرة، إلا أن خطابها القوي انتشر على نطاق واسع، حيث نشر آلاف الأشخاص تعليقاتها عبر الإنترنت وكتب عنها عددًا من وسائل الإعلام، وكانت تلك لحظة ملحوظة بالنسبة لهاريس، التي تعرضت لانتقادات منذ فترة طويلة لعدم ظهورها بشكل كافٍ كنائب للرئيس.

وتابعت الشبكة الأمريكية: "رغم أن هاريس لم تقل شيئًا جديدًا، لكن خطابها بشأن غزة جذب الانتباه، حيث يعتقد المقربون منها أن كلماتها برزت بسبب إلقائها، ولأنها ألقته أثناء الاحتفال بالذكرى السنوية لحركة الحقوق المدنية".

فيما قال كريستوفر هنتلي، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي الذي عمل كاتب خطابات لهاريس العام الماضي، إنه يعتقد أن خطابها ضرب على وتر حساس بسبب إلقائها وإعداد الخطاب.

وقال: "كان هناك خيار واضح لاستخدام عبارة وقف فوري لإطلاق النار، وقد حدث اختراق لأنها كانت لغة واضحة للغاية، وكانت مباشرة، وتحدثت على وجه التحديد إلى قلوب الشباب والسود والملونين والناخبين الأصغر سنًا المستائين بشأن ما يجري في غزة".

وحتى قبل أن تدعو هاريس إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، كان الأشخاص داخل وخارج إدارة بايدن، الذين ينتقدون طريقة تعامل بايدن مع الحرب، ينظرون إلى هاريس على أنها تريد، ولكنها غير قادرة على اتخاذ موقف أكثر قوة ضد القتال في غزة.

وقال هذا الشخص إن هاريس بذلت جهودًا كبيرة لتظهر كصوت أكثر تعاطفًا في تواصلها مع المسلمين والعرب الأمريكيين، فضلًا عن الديمقراطيين الآخرين، الذين انزعجوا من تدهور الوضع بعد أشهر من القصف.