كامالا هاريس: سكان غزة يعانون من كارثة إنسانية ويجب إعلان وقف إطلاق النار

قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اليوم الأحد، إن كثير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة، معتبرة ما نراه يوميا في غزة مدمر.

وأكدت هاريس، في تصريحات صحفية، أن سكان غزة يعانون من كارثة إنسانية ويجب إعلان وقف إطلاق النار على الفور.

واعتبرت وقف إطلاق النار بغزة لمدة 6 أسابيع سيسمح بالإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين، وإدخال كمية كبيرة من المساعدات.

وتابعت: "الناس الذين كانوا يبحثون عن مساعدات في غزة قوبلوا بالأعيرة النارية وبالفوضى".

وشددت هاريس، على ضرورة أن تبذل الحكومة الإسرائيلية المزيد لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، مردفة:" وليس هناك أعذار لعدم القيام بذلك".

فيما أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن المساعدات الإنسانية لا تصل بشكل كافٍ إلى الفلسطينيين، لافتة إلى أنهم بأمسّ الحاجة إليها.

وحثت إسرائيل على إبقاء المعابر مفتوحة، وفتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات في قطاع غزة