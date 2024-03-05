الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

صحيفة أمريكية: هاريس تلتقى مسئولًا إسرائيليًا وسط مساعى وقف إطلاق النار بغزة

نائبة الرئيس الأمريكي
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس

كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه من المقرر أن تلتقي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس الذي يزور واشنطن في خطوة شكلت تحديا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، بعد يوم واحد من دعوتها إلى وقف فوري للقتال في غزة.

وأضافت الصحيفة - في تقرير- أن جانتس سيلتقي أيضًا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أثناء وجوده في واشنطن.

وأشارت "ذا هيل" إلى أن جانتس لم يحصل على موافقة نتنياهو على الاجتماعات في واشنطن، ما يسلط الضوء على الخلاف بين بعض المسؤولين الإسرائيليين حول النهج المتبع في الصراع مع حماس.

ومارس مسؤولو البيت الأبيض في الأيام الأخيرة ضغوطًا قوية من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار من شأنه أن يسمح بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس ووصول المساعدات إلى غزة، التي تعرضت لهجمات إسرائيلية منذ بدء القتال في أكتوبر الماضي، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وبدأت الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع في إجراء عمليات إسقاط جوي طارئ للأغذية على غزة، ومن المتوقع إجراء عمليات إسقاط جوي إضافية في الأيام المقبلة.

الأكثر قراءة

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عاجل| لديهما 5 أولاد.. حقيقة زفاف رونالدو وجورجينا غدا بالرياض

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

حبيبة ونيرة.. تطورات مثيرة في حادثي فتاة الشروق وطالبة العريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول بحكومة الاحتلال: "جانتس لا يمثل" إسرائيل فى زيارة الولايات المتحدة

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟