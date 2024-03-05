صحيفة أمريكية: هاريس تلتقى مسئولًا إسرائيليًا وسط مساعى وقف إطلاق النار بغزة

كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه من المقرر أن تلتقي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس الذي يزور واشنطن في خطوة شكلت تحديا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، بعد يوم واحد من دعوتها إلى وقف فوري للقتال في غزة.

وأضافت الصحيفة - في تقرير- أن جانتس سيلتقي أيضًا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أثناء وجوده في واشنطن.

وأشارت "ذا هيل" إلى أن جانتس لم يحصل على موافقة نتنياهو على الاجتماعات في واشنطن، ما يسلط الضوء على الخلاف بين بعض المسؤولين الإسرائيليين حول النهج المتبع في الصراع مع حماس.

ومارس مسؤولو البيت الأبيض في الأيام الأخيرة ضغوطًا قوية من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار من شأنه أن يسمح بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس ووصول المساعدات إلى غزة، التي تعرضت لهجمات إسرائيلية منذ بدء القتال في أكتوبر الماضي، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وبدأت الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع في إجراء عمليات إسقاط جوي طارئ للأغذية على غزة، ومن المتوقع إجراء عمليات إسقاط جوي إضافية في الأيام المقبلة.