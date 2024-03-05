هاريس تحث إسرائيل على وضع خطة إنسانية قبل أي تحرك فى رفح

قال البيت الأبيض إن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي حثت إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

ودعت نائبة بايدن إلى خطة إنسانية "ذات مصداقية" قبل أي عملية عسكرية في رفح، وذلك خلال اجتماع مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، أمس الاثنين، بحسب ما أوردته "رويترز".

وأضاف البيت الأبيض في بيان: "ناقشت نائبة الرئيس والوزير غانتس الوضع في رفح والحاجة إلى خطة إنسانية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ قبل التفكير في أي عملية عسكرية كبيرة هناك نظرا للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون".

وتابع البيان: "حثت هاريس إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان توزيعها بشكل آمن على المحتاجين".

وكانت هاريس قد كتبت عبر حسابها في تويتر: "التقيت مع بيني غانتس اليوم، وأكدنا دعمنا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضافت: "لقد ناقشنا ضرورة التوصل إلى صفقة رهائن، وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، وحماية المدنيين"