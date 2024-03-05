الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

خوفًا من فوز ترامب.. هيلارى كلينتون تعترف بأزمة عمر بايدن وتدعو لانتخابه

بايدن
بايدن

قالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، إنه يجب "قبول حقيقة" أن الرئيس جو بايدن كبير في السن، لكن يجب استمرار دعمه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 والتركيز على هزيمة منافسه دونالد ترامب.

وظهرت وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة في البرنامج الإذاعي "Mornings with Zerlina" على قناة" SiriusXM " اليوم الثلاثاء، حيث ناقشت ما اعتبرته تهديدًا استبداديًا لفوز ترامب بالانتخابات الرئاسية 2024، كما نصحت الأمريكيين بتقبل ارتفاع عمر بايدن والمضي قدمًا لحماية الديمقراطية، وذلك وفق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

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هيلاري كلينتون تدعم بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وأضافت: "قال لي أحدهم ذات يوم... حسنًا، لكن، كما تعلم، جو بايدن كبير في السن، قلت: أتعلمون، جو بايدن كبير في الس لكن دعونا نمضي قدمًا ونتقبل الحقيقة، فنحن لدينا منافسة بين مرشح كبير في السن، لكنه قام بعمل فعال ولا يهدد ديمقراطيتنا، ولدينا مرشح آخر كبير في السن، ولا يكاد يكون له معنى عندما يتحدث، وهو خطير، ويهدد ديمقراطيتنا". 

وحثت كلينتون الأمريكيين على أهمية الاختيار بين بايدن وترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 لإنقاذ الديمقراطية الأمريكية بغض النظر عن الانتماء السياسي، من أجل الحفاظ على الحرية وسيادة القانون، وحماية الحقوق الأساسية للناس.

وأوضحت "فوكس نيوز" أن مساعدى الرئس الأمريكي السابق باراك أوباما السابقين يقولون إن العمر "مشكلة حقيقية للغاية" بالنسبة لبايدن، الذي يبدو "ضعيفًا" و"غامضًا"، لذا على الرغم من أن هيلاري كلينتون دعت الناس إلى الاعتراف بأن بايدن كبير في السن، إلا أن كلينتون تجنبت الإشارة إلى القضايا المتعلقة بقدرة بايدن العقلية، وبدلًا من ذلك، أشارت إلى أن ترامب هو من يعاني من مشاكل في الذاكرة.

وتابعت: "استمع إلى دونالد ترامب، الذي يبدو وكأنه صاخب، لا معنى له، ولا يستطيع حتى أن يتذكر من ينافسه. إنه يتحدث باستمرار عن باراك أوباما بأنه خصمه".

وقالت كلينتون: "لذا، إذا كنت قلقًا بشأن شخص لا يعرف بالضرورة ما يحدث، فإنني سأشعر بالقلق أكثر بشأن دونالد ترامب".

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