ميشيجان الاختبار الأكبر لبايدن.. هل ينتقم العرب من الدعم الأمريكى المطلق لإسرائيل؟

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

تقدم الانتخابات التمهيدية الرئاسية في ولاية ميشيجان يوم الثلاثاء، الاختبار الأكثر وضوحًا حتى الآن للغضب الانتخابي من الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب رد فعله على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدعم المطلق لإسرائيل، واختبار آخر لاهتمام الناخبين بحملة الحزب الجمهوري المتضائلة لحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي، ضمن سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 وفقًا لما كشفته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

ضغوط شعبية على بايدن للتخلي عن إسرائيل

وبحسب الشبكة، فإن منتقدي الرئيس، الذين يقولون إنه كان متساهلًا للغاية مع إسرائيل في قصفها لغزة، يحثون الناخبين على الإدلاء بأصواتهم الأولية "غير الملتزمين بها" للتعبير عن استيائهم والضغط على البيت الأبيض ليكون أقل دعمًا لتكتيكات إسرائيل.

وتابعت أن حملة بايدن التقت قادة المجتمع المحلي في ميشيجان ضمن سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، التي تضم عددًا كبيرًا من السكان العرب، وأشار الرئيس إلى أنه يريد من إسرائيل أن تغير مسارها في الحرب، لكن الاحتجاجات استمرت مع ارتفاع عدد القتلى في غزة.

وأضافت أنه في هذه الأثناء، تسعى هيلي إلى تحقيق أداء قوي في الولاية في الوقت الذي تحاول فيه تقليص التقدم الهائل الذي حققه الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية ودعم فرصه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 وهي ميزة أكدها فوزه بـ 20 نقطة في ولايتها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وسعى بايدن إلى السير على خط رفيع بشأن الحرب في غزة، منتقدا الحرب الإسرائيلية هناك ووصفها بأنها "تجاوزت الحدود" بينما رفض اشتراط تقديم المزيد من المساعدات لإسرائيل بخطوات مثل وقف دائم لإطلاق النار أو المفاوضات مع الفلسطينيين.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الاستراتيجية أكسبته منتقدين من كلا الجانبين، حيث يقول الجمهوريون إنه يجب أن يكون أقل انتقادًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتقدميين والأمريكيين العرب الذين يدفعون من أجل موقف أكثر صرامة ضد إسرائيل، ولكن في يوم الثلاثاء، سيتم قياس هذا الاستياء بشكل كمي.

ولا يعد فوز الرئيس موضع شك بشكل خاص في الانتخابات التمهيدية، نظرًا لأنه لا يواجه أي معارضين رئيسيين وقد شهد انتصارات كبيرة في سباقات الترشيح المبكرة حتى الآن، ومع ذلك، فإن ميشيجان ولاية متأرجحة منقسمة بشكل لا يصدق، وأي انخفاض قد يؤدي إلى مشاكل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

تضم الولاية أيضًا أكبر عدد من السكان من أصل شرق أوسطي أو شمال أفريقي أي من بين جميع الدول التي تشهد ساحات القتال، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي.