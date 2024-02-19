الانتخابات الأمريكية 2024.. ماذا لو ترك جو بايدن أو دونالد ترامب السباق الرئاسي؟

سلطت صحيفة لايف منت الهندية، الضوء على الانتخابات الامريكية المقبلة والمقرراجراؤها في نوفمبر المقبل، مشيرة الى المخاطر الصحية والعمر لكل من المرشحين الرئاسيين في السباق وهما الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضحت الصحيفة قد يواجه بايدن وترامب، أقدم الرؤساء المحتملين للولايات المتحدة، مخاطر صحية، ما يؤدي هذا السيناريو الذي يخرج فيه أحد المرشحين قبل الانتخابات التمهيدية إلى قرار مندوب للمرشح، وتختار هيئة إدارة الحزب البدلاء بعد المؤتمر إذا لزم الأمر.

واضافت الصحيفة ان كانت تشكيلة الفريق في الانتخابات الأمريكية لعام 2024 محسومة منذ فترة طويلة، حيث تبدو مباراة العودة بين الرئيسين شبه مؤكدة، ولكن ماذا قد يحدث إذا لم يشارك أحد المتنافسين، لأي سبب من الأسباب، في انتخابات نوفمبر وبعيداً عن الارتباك السياسي الهائل.

لماذا لا على ورقة الاقتراع؟

ما الذي قد يدفع الرئيس جو بايدن، الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاماً، أو الرئيس السابق دونالد ترامب، الجمهوري البالغ من العمر 77 عاماً، إلى عدم المشاركة في الاقتراع؟

وعلى الرغم من أنهما لم يبلغا عن أي مشاكل صحية خطيرة، تشير الإحصائيات إلى أنهما يواجهان خطرًا متزايدًا للوفاة أو حادثًا طبيًا خطيرًا بسبب تقدمهما في السن.

ماذا عن الانسحاب الطوعي؟ وقالت راشيل بيتكوفر، الخبيرة الاستراتيجية السياسية الديمقراطية: “إنه خيال سخيف للغاية”، وحتى لو أراد الجمهوريون تغيير قواعدهم وتبديل المرشحين - على سبيل المثال، إذا اتخذت استطلاعات الرأي منعطفا كارثيا بعد إدانة ترامب قانونيا - "فإنهم ما زالوا لن يفعلوا ذلك، لأن ذلك قد يتسبب في انهيار كامل في قاعدتهم".

ويؤكد بايدن بانتظام أنه المرشح الأفضل تأهيلاً، على الرغم من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن عمره ينفر الناخبين.

وقال عضو الكونجرس الديمقراطي آدم سميث "ماذا يفترض أن تقول - أوه، إنه بخير، سيشارك في سباق ثلاثي غدا؟ أعني أنه يبلغ من العمر 81 عاما". ومع ذلك، "لم يقرر أحد أن يترشح ضده، لذلك نحن هنا".

وفي الوقت نفسه، يصر ترامب على أنه سيرشح نفسه على الرغم من إدانته الجنائية المحتملة قبل الانتخابات، والتي قد تجعله نظريًا يواجه عقودًا من السجن.



في حال رحيل أحد المرشحين



اشارت الصحيفة الى ان تعيين مرشح رسمي للحزب، يحضر مندوبون من كل ولاية مؤتمر الترشيح الصيفي لحزبهم لتعيين مرشح رسميًا على أساس التصويت الأولي، وإذا خرج بايدن أو ترامب من السباق قبل نهاية الانتخابات التمهيدية، فإن الكلمة الأخيرة ستكون للمندوبين في المؤتمر.

وقالت إيلين كامارك من معهد بروكينجز في مذكرة حديثة إن هؤلاء المندوبين هم "8567 شخصًا لم تسمع عنهم من قبل"، وهم أمريكيون عاديون يصادف أنهم نشطون سياسيًا، ولم يحدث هذا منذ أصدر الرئيس ليندون جونسون الإعلان الصادم في 31 مارس/آذار 1968 - في منتصف حرب فيتنام - بأنه لن يسعى لإعادة انتخابه.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت المؤتمرات شؤوناً جيدة التنظيم، وكانت نتائجها معروفة مسبقاً لأنها تحددها الانتخابات التمهيدية.

لكن هذا العام، قد يؤدي رحيل أحد المرشحين إلى "مؤتمر قد لا تكون نتيجته معروفة في وقت مبكر... وهو نوع من الأحداث غير المحظورة التي عقدتها مؤتمرات الترشيح بين عامي 1831 و1968"، على حد قول كامارك.

وستقوم إحدى الهيئات الإدارية الرسمية للحزب، اللجنة الوطنية الديمقراطية أو اللجنة الوطنية الجمهورية، بتسمية مرشح جديد في جلسة استثنائية.

وعلى الجانب الجمهوري، تشهد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري تعديلاً وزاريًا، وقد اقترح ترامب تعيين زوجة ابنه لارا في دور قيادي، وهو ما من شأنه أن يمنح معسكره نفوذًا هائلاً في اختيار البديل.

من القادم حال الانسحاب ؟



كما افادت الصحيفة الهندية ان المرشح القوي، ليحل محل جو بايدن سيكون نائبه كامالا هاريس، التي تعد واحدة وجزء من حملته.

وبخلاف ذلك، قد يتم استدعاء أي من عدد من السياسيين الديمقراطيين الأقوياء، مثل حكام كاليفورنيا جافين نيوسوم، وجريتشين ويتمير من ميشيغان، وجوش شابيرو من بنسلفانيا، لكن ترامب لم يعلن بعد عن اختياره لمنصب نائب الرئيس.

وكما أشار هانز نويل، أستاذ العلوم الحكومية في جامعة جورج تاون، فقد قلل ترامب من شأن الضاربين الآخرين في حزبه طوال الانتخابات التمهيدية.

ومن بين هؤلاء حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي استهدفه ترامب بلا هوادة قبل أن ينهي ترشيحه.

وعلى رأس القائمة أيضًا نيكي هيلي، المرشحة الجادة الوحيدة، باستثناء ترامب، التي ظلت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لكنها مكروهة من قبل أتباع ترامب المخلصين.

وقالت نويل: "ربما كانت نيكي هيلي في وضع جيد لتكون بديلاً من قبل"، لكنها فقدت الدعم من "أي شخص يحب ترامب" بمواصلتها المعركة ضد المرشح المفضل في الحزب.