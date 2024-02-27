الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سر شرطة حماس.. ماذا حدث فى غزة بعد اختفاء عناصر الحركة؟

شرطة حماس
شرطة حماس

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تهدف لتدمير حركة حماس أثبتت أنها تتعارض بشكل كبير مع الضغوط الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة الذين يكافحون من أجل العثور على الغذاء والأمان مع اشتداد الحرب في الجنوب من حولهم، حيث اختفت شرطة حماس من جنوب غزة.

الفوضى والخراب يعم غزة بعد اختفاء شرطة حماس

وتابعت أنه بالنسبة لإسرائيل، تعتبر الشرطة إحدى ركائز حكم حماس لغزة، وقد اتهمتها بسرقة شحنات المساعدات المخصصة لسكان غزة العاديين، ولكن لم تقدم أي دليل على هذا الادعاء، لكن مسئولين في الأمم المتحدة يقولون إن اختفاء الشرطة أدى إلى تعطيل عمليات تسليم المساعدات، ما جعل القوافل التي كانت تحرسها ذات يوم أكثر عرضة للنهب.

وأضافت أنه من أجل تدفق المساعدات، يناقش المسئولون الأمريكيون والمصريون حلًا محتملًا يعود بموجبه رجال الشرطة إلى العمل ولكن ليس بالزي الرسمي ويحملون الهراوات فقط مقابل وعد من إسرائيل بعدم مهاجمتهم إذا كانوا يقومون بحراسة قوافل المساعدات، وفقا لمسئول في الأمم المتحدة ومسئول مصري كبير مطلع على المحادثات، لكن المسئولين قالوا إن إسرائيل والشرطة لم يتوافقا على الصفقة. 

تأتي التحديات المحيطة بتوصيل المساعدات عند نقطة منخفضة في التاريخ الطويل والمتوتر بين إسرائيل والأمم المتحدة، فقد اتهمت إسرائيل ما لا يقل عن اثني عشر موظفًا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهي إحدى وكالتي الأمم المتحدة المسئولتين عن تقديم المساعدات. 

txt

المسمار الأخير فى نعش المساعدات.. تحذير أممى من هجوم إسرائيلى برفح الفلسطينية

ويقول مسئولون أمريكيون وأمميون إن شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة تراجعت هذا الشهر بعد أن توقفت الشرطة الفلسطينية التي تعتمد عليها الأمم المتحدة لحماية القوافل عن الوصول إلى عملها خوفا من هجمات من إسرائيل وعصابات اللصوص.

يأتي الانخفاض في المساعدات في الوقت الذي يواجه فيه سكان غزة بالفعل الجوع على نطاق واسع، وقد لجأ بعض الناس إلى تناول أعلاف الحيوانات من أجل البقاء. وقد عوضت عمليات الإنزال الجوي للأغذية والإمدادات الأخرى جزءًا صغيرًا من الانخفاض في المساعدات التي يتم جلبها بالشاحنات، ووفقا للأمم المتحدة، كان هناك "ارتفاع حاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات"، خاصة في شمال غزة.

وأوضحت الصحيفة أنه بدون الشرطة، لا يحظى سائقو الشاحنات إلا بحماية قليلة من العصابات الإجرامية وسكان غزة اليائسين الذين يوقفون القوافل وينهبونها، وأحيانًا بعد دقائق فقط من مغادرتها مرافق التوزيع في كرم أبوسالم في جنوب إسرائيل والجانب المصري من بوابة رفح، وهما المعبران الحدوديان حيث تمر المساعدات الإنسانية. 

txt

عاجل.. نتنياهو: لدينا خطة لإجلاء المدنيين من رفح و"سندخل" رغم موقف واشنطن

غزة حماس قطاع غزة سكان غزة شرطة حماس جنوب غزة الحرب الإسرائيلية اختفاء شرطة حماس

مواد متعلقة

السنوار يثير الجدل.. "شبح غزة" يقطع أنفاس إسرائيل فوق الأرض وتحتها

اتفاق وشيك ووقف القتال قبل رمضان.. هل اقتربت حرب غزة من نهايتها؟

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

48 ساعة من الدبلوماسية الناجحة.. ضغط دولي وتقدم ملحوظ في مباحثات هدنة غزة

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

ختام جلسات العدل الدولية.. العالم يزيد من الضغوط على إسرائيل ويحاصر الاحتلال

حرب غزة.. إسرائيل أكثر عزلة والدعم الأمريكى المطلق ينتقل لمرحلة العقوبات

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

الاستثمارات الأجنبية وسيلة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية.. مصلحة المواطن كلمة السر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس فى غزة