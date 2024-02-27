عاجل.. نتنياهو: لدينا خطة لإجلاء المدنيين من رفح و"سندخل" رغم موقف واشنطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، إن القوات الإسرائيلية لديها خطة لإجلاء المدنيين في رفح قبل تنفيذ عملية عسكرية هناك، والقضاء على حركة "حماس" في المدينة الواقعة بجنوب غزة، مؤكدًا أن تل أبيب ستمضي في خطتها رغم "نصائح" واشنطن بعدم القيام بذلك.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أنه التقى بمسؤولين حكوميين وعسكريين الأحد، وعُرضت عليه "خطة مزدوجة" للاقتحام الإسرائيلي المرتقب لرفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وأوضح أن الجزء الأول من الخطة يتعلق بإجلاء السكان المدنيين في رفح، والثاني يتمثل في القضاء على الربع المتبقي تقريبًا، من كتائب "حماس" الموجودة في رفح.

وقال نتنياهو إن حماس ستفعل "كل ما في وسعها" لضمان عدم قيام إسرائيل بإجلاء المدنيين في رفح، وأضاف: "لا يمكننا تركهم هناك لأن هذا يشبه ترك ربع (تنظيم) داعش في منطقة محددة".

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون مدني يلتمسون اللجوء إلى رفح بتوجيه من إسرائيل، وفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال نتنياهو: "لكن هذا لن يوقفنا. لن نعطيها (حماس) الحصانة، وسنُخرج السكان، وسنواصل العمل لتحقيق الانتصار الكامل، والانتصار الكامل هو كيف تفوز بالحرب والانتصار الكامل هو كيف تفوز بالسلام، ولا يمكنك الفوز بالسلام إذا لم تفز بالحرب".