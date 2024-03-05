الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بايدن يحذر: ترامب لن يقر بالهزيمة فى انتخابات الرئاسية 2024

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن سلفه ومنافسه المرجح في انتخابات 2024 دونالد ترمب لن يقرّ بهزيمته في عملية الاقتراع إذا انتهت لصالح الرئيس الديمقراطي، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت مجلة «ذا نيويوركر» عن بايدن قوله إن «المهزومين الذين يخسرون دومًا ليسوا لبقين»، وذلك في سيرة مطوّلة أعدتها عنه ونُشرت الإثنين.

وأضاف أثناء الحوار الذي أُجري في يناير الماضي«أعتقد أنه سيقدم على أي شيء ليحاول الفوز، إذا فزت، وعندما أفوز، أعتقد أنه سيحتج».

ويحظى ترمب (77 عامًا) بأفضلية صريحة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات نوفمبر 2024، وهو يسعى للعودة إلى البيت الأبيض الذي غادره بعد خسارته انتخابات 2020 أمام بايدن.

واحتج ترمب في حينه على النتيجة، مشيرًا إلى أن بايدن لم يحقق الفوز.

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