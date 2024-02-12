صراع يحتدم بين "بايدن وترامب".. كل ما تريد معرفته عن انتخابات الرئاسة الأمريكية

تحتدم المنافسة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه السابق دونالد ترامب، في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، في ظل التقارير الواردة حول الصحة العقلية لأبرز المرشحين داخل الولايات المتحدة.

“الدستور” يرصد في التقرير التالي، أبرز المعلومات حول سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024..

موعد وتفاصيل إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية

تُجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، ويتولى الفائز الحكم لفترة أربع سنوات في البيت الأبيض بدءًا من يناير 2025.

ويتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر 2024، لانتخاب الرئيس الجديد ومن المعروف أن الشخص الذي يجلس في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يكون له تأثير كبير على حياة الناس في الداخل والخارج، وبالتالي فإن نتيجة هذه الانتخابات مهمة للجميع.

الأحزاب المتنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

ويهيمن على النظام السياسي في الولايات المتحدة حزبان فقط، لذا فإن كل رئيس في العصر الحديث كان ينتمي إلى أحدهما.

الحزب الأول وهو الديمقراطيون، وهم الحزب السياسي الليبرالي، الذي تتحدد سياسته إلى حد كبير من خلال الدفع من أجل الحقوق المدنية، وتكوين شبكة أمان اجتماعي واسعة النطاق، وتدابير لمعالجة تغير المناخ وهو حزب الرئيس الحالي جو بايدن، الذي يحاول تأمين فترة ولاية ثانية في السلطة.

والحزب الثاني هو الجمهوري، وهم الحزب السياسي المحافظ في الولايات المتحدة. المعروف أيضًا باسم الحزب الجمهوري، أو الحزب القديم الكبير، وقد دافع عن خفض الضرائب، وتقليص حجم الحكومة، وحقوق السلاح، وتشديد القيود على الهجرة والإجهاض.

ولم يختر الحزبين بعد مرشحه الرئاسي فما زالا المرشحين يتنافسون في الانتخابات التمهيدية للحصول على ترشيح الحزب النهائي.

من هم المرشحون في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

تسير الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 تسير على قدم وساق، فقد بدأ الأمر بـ 15 مرشحًا - تسعة جمهوريين وأربعة ديمقراطيين واثنان مستقلين - على الرغم من أن بعضهم قد انسحب بالفعل من السباق.

يرشح الحزبان الرئيسيان مرشحًا للرئاسة من خلال إجراء سلسلة من الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية على مستوى الولاية، وهناك خلافات بين الأطراف والعملية تختلف من دولة إلى أخرى.

أحد أهم الأيام يسمى "الثلاثاء الكبير"، في 5 مارس، لأن أكثر من اثنتي عشرة ولاية ستعقد منافساتها التمهيدية في ذلك اليوم.

أعلن الرئيس بايدن عن ترشحه لإعادة انتخابه في وقت سابق من هذا العام، ومن المتوقع أن يفوز بسهولة بترشيح الحزب الديمقراطي.

وفي الحزب الجمهوري، فاز الرئيس دونالد ترامب في أول سباقين على مستوى الولاية، ويبدو بالفعل أنه سيكون المرشح من الحزب.

وهناك أيضًا بعض المرشحين المستقلين الذين يتنافسون على منصب الرئيس، بما في ذلك روبرت إف كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس السابق جون إف كينيدي.

كيف تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

يتم انتخاب الرئيس الأمريكي ونائبه كل أربع سنوات ويتم حسم الانتخابات عن طريق الهيئات الانتخابية أو المجمع الانتخابي (Electoral College) التي تتكون من 538 مندوب.

وهذا العدد يوازي عدد أعضاء الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، علاوة على ثلاثة أعضاء من مقاطعة كولومبيا التي يوجد بها العاصمة واشنطن على الرغم من أنها لا تملك أى تمثيل انتخابي فى الكونجرس، فيما يكون لكل ولاية أمريكية داخل هذا المجمع الانتخابي عدد معين من الأصوات بحسب عدد سكانها وعدد النواب الذين يمثلونها في الكونجرس.

وتجرى الانتخاب وفقًا لقاعدة أن الولاية تعتبر دائرة انتخابية واحدة، بحيث أن المرشح الذي يحصل على أغلبية أصوات الناخبين في إحدى الولايات يحصل على جميع أصوات أعضاء المجمع الانتخابي الممثلين لهذه الولاية بغض النظر عن نسبة الأصوات التي حصل عليها في تلك الولاية، باستثناء ولايتي نبراسكا وماين، اللتين تطبقان نظاما نسبيا.