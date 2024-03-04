الإثنين 04 مارس 2024
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"القاهرة الإخبارية": نزوح أكثر من مليون فلسطينى إلى مدينة رفح حتى الآن

نزوح فلسطيني
نزوح فلسطيني

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، إن جنوب غرب رفح الواقعة على القرب من الحدود المصرية مكتظة الآن بالسكان، ليصل عدد النازحين لهذه المحافظة إلى أكثر من مليون نازح، هذا إضافة إلى الكتلة السكانية التي كانت توجد بها.

تدني الأوضاع في غزة 

وأكد عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك تدنيًا شديدًا في الأوضاع الإنسانية في محافظة رفح الفلسطينية.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية مازالت مستمرة في إمداد المساعدات للشعب الفلسطيني المتواجد على الحدود المصرية، علاوة عن استمرار الجهود المصرية الدبلوماسية لوقف فوري لهذه الانتهاكات الصهيونية.

الإمدادات المصرية

وتابع: "سكان قطاع غزة يعانون من افتقارهم الغذاء وجميع أساسيات الحياة، لذا الدولة المصرية تسير على قدم وساق لتقديم ما يمكن تقديمه لشعب غزة في ظل هذه الأوضاع الصعبة".

مصطفى عبد الفتاح القاهرة الإخبارية مراسل القاهرة الاخبارية رفح الفلسطينية نزوح شعب فلسطين

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