أعصاير وعواصف قاتلة.. موجة جديدة من تغيرات المناخ تهدد الولايات المتحدة

شهدت مناطق وسط الولايات المتحدة عواصف شديدة هددت معظم السهول ومهدت للأعاصير المدمرة عبر عدة ولايات، بما في ذلك إعصار مدمر ضرب مدينتين شمال شرق أوكلاهوما في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين.

الولايات المتحدة ترفع مستوى الخطر من الأعصاير بعد موجة الطقس القاتلة

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكية، فقد رفع مركز التنبؤ بالعواصف مستوى الخطر إلى "مرتفع"، وهو المستوى الأكثر أهمية في مقياس المخاطر الخاص به، والذي نادرًا ما يستخدم، بسبب تهديد الإعصار في وسط أوكلاهوما وجنوب كانساس حتى ليلة الإثنين.

وقال مركز التنبؤ بالعواصف الأمريكي SPC: "من المتوقع أن تشهد المنطقة طقسًا قاسيًا مع الأعاصير الشديدة المتعددة والأعاصير طويلة المدى، بالإضافة إلى تساقط الثلج والعواصف الرعدية الشديدة، فوق أجزاء من السهول الجنوبية الوسطى هذا المساء حتى ساعات الليل".

وأضاف الموقع أنه بينما من المرجح أن تضرب أشد العواصف أوكلاهوما وكانساس، فمن المحتمل أن يكون الطقس شديدًا من تكساس إلى ميسوري شمال غربًا إلى ساوث داكوتا ليل الإثنين.

ومن المحتمل هطول أمطار غزيرة وفيضانات عبر أجزاء من السهول الشمالية المرتفعة والأجزاء الشرقية من السهول الوسطى إلى الجنوبية، إلى جانب وادي أوهايو والبحيرات الكبرى حتى وقت متأخر من اليوم.

وأضاف الموقع أنه كان هناك 15 تقريرًا عن الأعاصير في أوكلاهوما وأيوا ونبراسكا وتينيسي وكانساس وداكوتا الجنوبية بحلول وقت متأخر من يوم الإثنين، وفقًا لـ SPC.

كانت هناك تقارير عن هياكل مدمرة من إعصار مؤكد في بارنسدال وبارتلسفيل، أوكلاهوما، وكلاهما تأثرا بحالة طوارئ الإعصار الصادرة عن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وقالت مدينة بارتلسفيل، في منشور على "فيسبوك" في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، إنه تم الإبلاغ عن إصابات طفيفة فقط حتى الآن، لكن خدمات الطوارئ أنقذت العديد من الأشخاص الذين حوصروا في أحد الفنادق بعد أن ضرب الإعصار، مما تسبب في أضرار جسيمة للمناطق السكنية والمرافق الطبية في المدينة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرًا شديدًا من العواصف الرعدية لمنطقة تشمل جنوب مدينة أوكلاهوما مع خطر هبوب رياح تبلغ سرعتها 80 ميلًا في الساعة، وتساقط حبات البرد بمقدار ربع حجمها.

وكانت التحذيرات من الإعصار سارية المفعول في أجزاء من أوكلاهوما، بما في ذلك أوكلاهوما سيتي، حتى الساعة 12:15 صباحًا بالتوقيت المركزي، كما كانت تحذيرات من أركنساس وأجزاء أخرى من أوكلاهوما حتى الساعة 5 صباحًا بالتوقيت المركزي، وإلينوي وميسوري حتى الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المركزي.

وأشارت نماذج الكمبيوتر في وقت سابق من يوم الإثنين إلى وجود تهديد نادر للأعاصير، على قدم المساواة مع بعض الأحداث الماضية سيئة السمعة في هذه المنطقة.

وأكد الموقع الأمريكي أن الكهرباء انقطعت عن ما يقرب من 36900 شخص في أوكلاهوما، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 12700 آخرين في ميسوري في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، ويواجه ما لا يقل عن 70 مليون شخص "خطرًا طفيفًا" أو مستوى تهديد أكبر بسبب الطقس القاسي خلال الفترة من الإثنين إلى الأربعاء.