إعصار قمعى نادر يضرب مدينة سعودية.. فيديو مذهل

شهد المدخل الشمالي لمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية ظاهرة جوية عبارة عن إعصار قمعي متوسط السرعة.

نتج هذا الإعصار عن الحالة الجوية المؤثرة على المنطقة، ولم ترد أي تقارير عن أضرار ناجمة عن الإعصار.

ودعا المركز الوطني للأرصاد بالسعودية الجميع إلى توخي الحذر والابتعاد عن مثل هذه الظواهر الجوية عند مشاهدتها.

مشاركة من السادة المتابعين: إعصار قمعي في شمال أبها #السعودية

28-4-2024 pic.twitter.com/kpv2A8zo33 — Telescope تلسكوب (@telescope1987) April 28، 2024

لم يتم تحديد سرعة الرياح الدقيقة للإعصار، كما لم تحدد مدة استمرار الإعصار، ومن المهم دائمًا اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة عند حدوث ظواهر جوية قوية.

وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية، حسين القحطاني، إن الظاهرة عبارة عن إعصار قمعي متوسط السرعة تكون نتيجة للحالة الجوية المؤثرة على المنطقة، مؤكدًا أنه لم ينتج عن ذلك الإعصار أضرار بناء على تقارير الجهات المعنية.

ودعا الجميع إلى توخي الحذر والابتعاد عن مثل هذه الظواهر الجوية عند مشاهدتها.

وأضاف: “تكون حركة الرياح الدافئة صاعدة داخل السحابة الرعدية ومتسارعة مع اختلاف الضغط وانخفاضه ما يجعلها تدور بشكل حلزوني”.