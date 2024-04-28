تحرك إعصار مخيف عبر ولاية أمريكية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة تحرك الإعصار "تورنيدو" الذي ضرب ولاية نبراسكا الأمريكية وخلف إصابات ودمر عددا من المباني.

وبين الفيديو المنشور على منصة "إكس" والذي صوره أحد الأشخاص من داخل سيارته الإعصار الذي وصف بـ"المخيف" وهو يتحرك ويقترب من الشارع الرئيسي مكونا التفافا هوائيا أو ما يعرف بالزوبعة.

وقد تحرك أحد أكثر الأعاصير تدميرا لأميال عبر الأراضي الزراعية الريفية في الغالب قبل أن يلتهم المنازل والمباني الأخرى في ضواحي أوماها، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 485 ألف نسمة.

وتسببت أعاصير قمعية "تورنيدو" في انهيار مبنى كان بداخله عشرات الأشخاص وتدمير وإتلاف مئات المنازل، العديد منها حول أوماها بولاية نبراسكا الأمريكية.

وحتى مساء الجمعة، وردت عدة تقارير عن وقوع إصابات ولكن لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة فورية.