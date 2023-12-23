النمسا تشهد موجة حادة من الأعاصير وانقطاع الكهرباء عن 5500 أسرة

تعرضت النمسا لموجة شديدة من الرياح والأعاصير بلغت سرعتها في بعض المناطق 131 كم/ ساعة وتسببت في مصرع شخص في ولاية النمسا السفلى.



وقال بيان لهيئة الأرصاد الجوية النمساوية الجمعة، إن حوالي 5500 أسرة واجهوا مشاكل بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنهم.

وأشار البيان إلى أنه تم إغلاق شوارع رئيسية حتى إشعار آخر بسبب سقوط العديد من الأشجار ما تسبب في مصرع شخص.

وأوضح البيان أن سرعة الرياح وصلت إلى 150 كم/ ساعة على قمم الجبال حيث يتساقط إجمالي ما يصل إلى متر واحد من الثلوج الجديدة في الجبال العالية ويتسبب هبوب الإعصار في انجرافات قوية وبالتالي يصبح خطر الانهيارات الجليدية كبيرا.

وحذر ماركوس كوركز رئيس إدارة الحماية المدنية في النمسا، من أن العاصفة ستبلغ ذروتها اعتبارا من اليوم السبت، ولفت إلى أنه من المهم تجنب الغابات والطرق والمنطقة المحيطة بمجموعات كبيرة من الأشجار بشكل كامل؛ حيث يمكن أن تسبب الأغصان المكسورة أو الأجزاء المتساقطة من المنازل في مواقف خطيرة.