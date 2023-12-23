السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النمسا تشهد موجة حادة من الأعاصير وانقطاع الكهرباء عن 5500 أسرة

أعصار
أعصار

تعرضت النمسا لموجة شديدة من الرياح والأعاصير بلغت سرعتها في بعض المناطق 131 كم/ ساعة وتسببت في مصرع شخص في ولاية النمسا السفلى.


وقال بيان لهيئة الأرصاد الجوية النمساوية الجمعة، إن حوالي 5500 أسرة واجهوا مشاكل بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنهم.

 

وأشار البيان إلى أنه تم إغلاق شوارع رئيسية حتى إشعار آخر بسبب سقوط العديد من الأشجار ما تسبب في مصرع شخص.

 

وأوضح البيان أن سرعة الرياح وصلت إلى 150 كم/ ساعة على قمم الجبال حيث يتساقط إجمالي ما يصل إلى متر واحد من الثلوج الجديدة في الجبال العالية ويتسبب هبوب الإعصار في انجرافات قوية وبالتالي يصبح خطر الانهيارات الجليدية كبيرا.

 

وحذر ماركوس كوركز رئيس إدارة الحماية المدنية في النمسا، من أن العاصفة ستبلغ ذروتها اعتبارا من اليوم السبت، ولفت إلى أنه من المهم تجنب الغابات والطرق والمنطقة المحيطة بمجموعات كبيرة من الأشجار بشكل كامل؛ حيث يمكن أن تسبب الأغصان المكسورة أو الأجزاء المتساقطة من المنازل في مواقف خطيرة. 

الأكثر قراءة

عاجل.. خسائر كبيرة تتكبدها إسرائيل أثناء الاجتياح البرى لقطاع غزة

عاجل.. إعلام الاحتلال: الجيش الإسرائيلى يتجهز لإنهاء العملية البرية فى غزة

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

عاجل.. قوات الاحتلال تزيل علم فلسطين فى مخيم عايدة شمال بيت لحم

النمسا تشهد موجة حادة من الأعاصير وانقطاع الكهرباء عن 5500 أسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال