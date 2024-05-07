الثلاثاء 07 مايو 2024
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عالم

حفل ميت جالا.. إطلالات غريبة ومخلوقات غامضة وظهور نادر لنجوم العالم (صور)

حفل ميت جالا
حفل ميت جالا

شهد حفل ميت جالا الذي يقام في متحف "متروبوليتان" للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية مساء الاثنين، إطلالات غريبة للكثير من نجوم هوليوود وظهور بعض المخلوقات الغامضة، فضلًا عن ظهور نادر ولأول مرة لبعض النجوم، بحسب ما نشرته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

أزياء غريبة ومخلوقات غامضة مستوحاه من الطبيعة تسيطر على حفل ميت جالا

وبحسب الوكالة الأمريكية، استوحى ضيوف الحفل هذا العام ملابسهم من رواية قصيرة للكاتب الأمريكي جيه جي بالارد في عام 1962، والتي تحمل الاسم ذاته، ما دفعهم لاختيار ملابس من الطبيعة.

وأضافت أن حفل هذا العام الذي يقام تقليديًا لجمع التبرعات لمعهد الأزياء في المتحف، شهد حضور بعض النجوم العالميين للمرة الأولى منهم فرقة البوب الكورية ستراي كيدز حيث ارتدى أعضاء الفرقة الثمانية ملابس من تصميم المصمم العالمي تومي هيليفجر جميعها باللون الأحمر والأبيض والأزرق الفاتح.

وأشارت إلى أنه من بين أبرز الحضور للحفل للمرة الأولى كانت أيو إيديبيري، نجمة فيلم "The Bear"، التي فازت بالعديد من الجوائز هذا العام بدت وكأنها مرهقة بعد استقبال المضيفين جينيفر لوبيز وباد باني وهيمسوورث وآنا وينتور في أعلى الدرج.

وقالت: "أنا متحمسة لوجودي هنا، هذا شيء جميل آخر سأحاول أن أبذل قصارى جهدي لتذكره."

وأضافت الوكالة الأمريكية، أنه على الرغم من أن اسم المعرض المصاحب للحفل كان "الجميلات النائمات: أزياء من جديد"، إلا أنه لم يكن في الواقع يدور حول الأميرة أورورا من حكاياتنا الخيالية، بل كان الأمر يتعلق بتسليط الضوء على الملابس الهشة من مجموعة المتحف التي تم الآن إحيائها وتقديمها للعالم، ومع ذلك، من الآمن أن نقول إن المتحف ركز على أجواء القصص الخيالية.

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وأضافت الوكالة الأمريكية أنه أثناء قيام جيف بيزوس ولورين سانشيز بجولة في المعرض، أحدث فستان لورين سانشيز المميز ضجيجًا واضحا بسبب كم المتعلقات الملحقة به. 

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