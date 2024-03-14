الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

زعيم الجمهوريون بـ"الشيوخ الأمريكي": "نتنياهو ضل الطريق وإسرائيل بحاجة لتصحيح المسار

ماكونيل
ماكونيل

رد زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، منتقدًا خطاب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، حيث دعا إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقال “ماكونيل”: "من الغريب والنفاق أن يدعو الأمريكيون الذين يبالغون في الحديث عن التدخل الأجنبي في ديمقراطيتنا إلى إقالة زعيم إسرائيلي منتخب ديمقراطيا، هذا أمر غير مسبوق، ولا ينبغي لنا أن نتعامل مع الديمقراطيات الشقيقة بهذه الطريقة على الإطلاق".

وانتقد شومر بشدة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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ومضى ماكونيل في اتهام الحزب الديمقراطي، قائلاً: "إسرائيل ليست مستعمرة أمريكية يخدم قادتها ما يرضي الحزب الحاكم في واشنطن.. مواطنو إسرائيل فقط هم الذين يجب أن يكون لهم رأي في من يدير حكومتهم."

وقال زعيم الأغلبية، وهو أعلى مسؤول يهودي في الولايات المتحدة، إنه يعتقد أن نتنياهو "ضل طريقه" وأن إسرائيل بحاجة إلى النظر فيما إذا كان ينبغي عليها تغيير مسارها في كيفية شن الحرب ضد حماس في إسرائيل. غزة.

وقال إن الانتخابات ستمنح الإسرائيليين الفرصة "لعملية صنع قرار صحية ومنفتحة بشأن مستقبل" بلادهم.

وانتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الحكومة الإسرائيلية ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في خطاب ألقاه في قاعة مجلس الشيوخ حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال: "باعتباري مؤيدًا لإسرائيل مدى الحياة، أصبح من الواضح بالنسبة لي: ائتلاف نتنياهو لم يعد يناسب احتياجات إسرائيل بعد 7 أكتوبر"، مضيفًا أن العالم تغير جذريًا منذ هجمات أكتوبر.

وقال شومر إنه يحترم "الشجاعة غير العادية التي تحلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساحة المعركة عندما كان شابا" ويعتقد أن "أولويته القصوى هي أمن إسرائيل".

وقال شومر: "ومع ذلك، أعتقد أيضًا أن رئيس الوزراء نتنياهو ضل طريقه من خلال السماح لبقاءه السياسي بأن يكون له الأسبقية على المصالح الأفضل لإسرائيل".

الحزب الجمهوري ماكونيل خطاب تشاك شومر الشيوخ الأمريكي إسرائيلي

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