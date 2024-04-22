وصايا وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن التصالح فى مخالفات البناء

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات بعدد من الوصايا، التي تضمن نجاح ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد، التي يأتي على رأسها: سرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوي المحافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد)، وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي كل محافظة.

باستكمال إدخال جميع ملفات التصالح

كما وجه وزير التنمية المحلية، باستكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين، التي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء وعلى وجه السرعة قبل البدء رسميًا في تنفيذ القانون الجديد.

تكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين

وشدد على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح أقصى الجهود الممكنة للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق، مؤكدًا أن ملف تطبيق قانون التصالح الجديد سيعد أحد الملفات المهمة والحيوية التى تقع على رأس أولويات المحافظات؛ لذا لا بد من الجاهزية الكاملة وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين.

التصدي بكل حسم للبناء المخالف

وطالب وزير التنمية المحلية القيادات بالمحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن هذا البرنامج التدريبي هو جزء من دورات تدريبية بدأت منذ عدة أشهر بعد الموافقة علي القانون وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون للاستغلال الأمثل للوقت، وسيتم تقييم قيادات الادارة المحلية وفقًا لجهودهم في تنفيذ هذا القانون ومدي تقديم التسهيلات للمواطنين.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن صاحب الفضل في هذا القانون الجديد هو الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد صدور، توجيهاته بأن المواطن خط أحمر وعدم المساس بمصالحه وتحقيق الرضا لهم في جميع المحافظات، وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين، حيث إن توجيهات القيادة السياسية كانت صدور قانون يتلافي كل المعقولات والتحديات في القانون القديم للتيسير والتسهيل علي جميع المواطنين.

وكان وزير التنمية المحلية، قد التقى سكرتيري عموم المحافظات وسكرتيري عموم المساعدين، اليوم الإثنين، بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتدريبهم على تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.